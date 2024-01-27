اليوم 114 للعدوان: شهداء بالعشرات واعتقالات واسعة في صفوف النازحين في خانيونس

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 114 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 اصابات خلال ال 24 ساعة الماضي لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 26257 شهيدا و64797 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات شرسة بحق النازحين من خان يونس.

واقامت نقاط تفتيش مزودة بكاميرات غرب المخيم ويتم من خلالها اعتقال الشباب جميعهم لعدة ساعات قبل ان يتم نقل بعضهم إلى المعتقلات.

جنوب قطاع غزة

وفي خان يونس ايضا استشهد 16 مواطنا على الاقل خلال 12 ساعة ووصلوا إلى مشفى ناصر والمشفى الأوروبي بخان يونس .

وتركز القصف في المناطق الغربية من خان يونس سيما محيط مشفى ناصر.

وارتقى شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً على شارع البحر غربي خانيونس.

وارتقى شهيد و4 اصابات في قصف إسرائيلي استهدف منطقة جورة العقاد في خانيونس.

وتعرضت خزانات المياه بمجمع ناصر الطبي للتلف والاعطال نتيجة الشظايا ونيران المسيرات الاسرائيلية.

وادى تلف خزانات المياه ادى الى تسرب المياه الى المباني وقسم العناية المركزة ونقص المياه في مركز غسيل الكلى دون ان يتمكن الطاقم الفني لاصلاح الاعطال التي لحقت بخزانات المياه فوق أسطح مجمع ناصر الطبي.

ودمرت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بطن السمين وفيران النجار جنوب مدينة خان يونس.

وفي رفح قصفت المدفعية عدة مناطق شرق المحافظة.

وسط القطاع

وقصفت قوات الاحتلال عدة منازل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

وقصفت المدفعية بشكل متواصل عدة مناطق في جباليا وبيت لاهيا.