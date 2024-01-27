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طقس فلسطين : جو ماطر وشديد البرودة ومنخفض جوي جديد في الطريق

الأحد 28 يناير 2024 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : جو ماطر وشديد البرودة ومنخفض جوي جديد في الطريق



رام الله / سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد تدريجيًا خلال ساعات نهار اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة وماطراً، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وغدا الاثنين، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

والثلاثاء، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

والاربعاء المقبل، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

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