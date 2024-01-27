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غوتيريش يناشد الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا

الأحد 28 يناير 2024 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يناشد الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا



سما / وكالات /

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة، ضمان استمرارية عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

يأتي ذلك، بعدما علقت الكثير من هذه الدول تمويلها للمنظمة بسبب مزاعم إسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في عملية حماس في السابع من أكتوبر.

وقال غوتيريش في بيان "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا".

وكانت دول رئيسية مانحة للأونروا أعلنت السبت تعليق تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية وتعهدت بإجراء تحقيق شامل، في حين أكدت اسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

ومن بين هذه الدول: الولايات المتحدة الامريكية، أستراليا، إيطاليا، كندا، فنلندا، سويسرا، هولندا، ألمانيا وبريطانيا.

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