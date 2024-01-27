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الرئاسة الفلسطينية: أجرينا اتصالات مع حماس وندعم أي جهد لوقف العدوان على غزة

الأحد 28 يناير 2024 02:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: أجرينا اتصالات مع حماس وندعم أي جهد لوقف العدوان على غزة



رام الله/سما/

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إننا "أجرينا اتصالاً هذا الأسبوع مع حركة حماس، ولن نكشف تفاصيله"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتصالات مع حماس لم تتوقف.

وأشار أبو ردينة، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الأزمة الراهنة تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني، مضيفاً أننا منفتحون على إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب، وعلى الجميع الوقوف خلف منظمة التحرير.

وتابع قائلاً: "نسمع مقترحات غربية عدة لكنها غير مكتوبة"، مشدداً على أن "أي مقترح يجب أن يضمن أن غزة والضفة والقدس الشرقية وحدة واحدة".

وذكر أننا منفتحون على أي مقترح لحل الأزمة، لكن القرار فلسطيني فقط، ونحن مع أي جهد عربي أو دولي لوقف العدوان على غزة.

وكانت حركة حماس أبدت استعدادها للاتفاق على ما أسمته "رؤية وطنية مشتركة" لإدارة قطاع غزة، في أعقاب الحرب المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال منذ أكثر من 100 يوم.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، غازي حمد إنّ "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يجب أن تؤسس لمسار فلسطيني جديد"، مشدداً في الوقت ذاته على أن حركة حماس تمثل جزءاً من النسيج الوطني الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون هناك أي ترتيبات وطنية دونها.

وتابع قائلاً: "نحن جزء من شعبنا الفلسطيني، وضحينا وجاهدنا وقاتلنا وساهمنا، ويجب أن نكون جزءًا من صناعة الخارطة الوطنية"، معرباً عن استعداد "حماس" للتعاون مع حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية في سبيل الاتفاق على رؤية وطنية مشتركة لإدارة قطاع غزة.

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