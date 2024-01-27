  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سموتريتش: ستكون هناك حكومة عسكرية في غزة مسؤولة عن القضايا المدنية

الأحد 28 يناير 2024 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: ستكون هناك حكومة عسكرية في غزة مسؤولة عن القضايا المدنية



القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إنه ستكون هناك حكومة عسكرية في قطاع غزة، ستكون مسؤولة عن الشؤون المدنية.


ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن سموتريتش، أن غزة ستشهد حكومة عسكرية تتولى مسؤولية الملفات والقضايا المدنية في القطاع، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وشدد وزير المالية الإسرائيلي على أن من يتعهد بإستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين من غزة، أحياء، يكذب، على حد قوله.

وفي الثلاثين من الشهر الماضي، قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه بعد "هزيمة حماس"، يجب على إسرائيل السيطرة على غزة عسكريا ومدنيا.


وأضاف في مقابلة مع القناة "12"، إنه لا يفهم "لماذا يعتقد الجمهور في إسرائيل منذ شهرين ونصف أننا لم ننجح في الحرب". ووفقا له، فإن إسرائيل "تنجح، حيث تسحق حماس وتدمر غزة وسوف نستمر في الانتصار".


وتابع سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" الشريك في الائتلاف الحكومي: "كنت من أوائل الذين كتبوا في عام 2017 مع تحليل مشكلة غزة وفهم أنها قنبلة موقوتة وأنه سيتعين علينا العودة إلى غزة. كنت آمل حقًا ألا نضطر إلى دفع أثمان باهظة".

الأكثر قراءة اليوم

هيئة البث تنشر مقطع فيديو لاختباء جنود إسرائيليين من "حماس" يوم 7 أكتوبر

"اتصال السنوار بزوج زعيمة احتجاجات إسرائيل".. الشاباك يطلب التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر

مفاوضات غزة: مصر تشكو تخريباً إسرائيلياً متعمداً.. وحماس تجهز مفاجأت للاحتلال بشأن أعداد الأسرى

"جرأة الطلب صدمته".. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل رفض الرئيس الإماراتي طلبا من نتنياهو

بعد الولايات المتحدة .. كندا واستراليا وايطاليا تعلق تمويل "الأونروا"

هاجم قطر.. نتنياهو: "ملزمون بتحقيق أهداف الحرب ولن يوقفنا أحد"

الزعماء المسلمون والعرب في ميشيغان يرفضون لقاء فريق بايدن على خلفية حرب غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-01-27_23-56-28

المقاومة تواصل استنزاف جيش الاحتلال في قطاع غزة

تل-أبيب-3-730x438

آلاف الإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل أسرى مع حماس وانتخابات مبكرة (صور فيديو)

هاجم قطر.. نتنياهو: "ملزمون بتحقيق أهداف الحرب ولن يوقفنا أحد"

صورة: "كتائب القسام" توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين

"فايننشيال تايمز": بريطانيا تقترح خطة من 5 نقاط لإنهاء حرب غزة!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية