سموتريتش: ستكون هناك حكومة عسكرية في غزة مسؤولة عن القضايا المدنية

القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إنه ستكون هناك حكومة عسكرية في قطاع غزة، ستكون مسؤولة عن الشؤون المدنية.



ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن سموتريتش، أن غزة ستشهد حكومة عسكرية تتولى مسؤولية الملفات والقضايا المدنية في القطاع، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وشدد وزير المالية الإسرائيلي على أن من يتعهد بإستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين من غزة، أحياء، يكذب، على حد قوله.

وفي الثلاثين من الشهر الماضي، قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه بعد "هزيمة حماس"، يجب على إسرائيل السيطرة على غزة عسكريا ومدنيا.



وأضاف في مقابلة مع القناة "12"، إنه لا يفهم "لماذا يعتقد الجمهور في إسرائيل منذ شهرين ونصف أننا لم ننجح في الحرب". ووفقا له، فإن إسرائيل "تنجح، حيث تسحق حماس وتدمر غزة وسوف نستمر في الانتصار".



وتابع سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" الشريك في الائتلاف الحكومي: "كنت من أوائل الذين كتبوا في عام 2017 مع تحليل مشكلة غزة وفهم أنها قنبلة موقوتة وأنه سيتعين علينا العودة إلى غزة. كنت آمل حقًا ألا نضطر إلى دفع أثمان باهظة".