الحوثيون يتوعدون بمواصلة استهداف السفن الأمريكية إلى حين إدخال الغذاء والدواء لغزة

صنعاء/سما/

توعد الحوثيون يوم السبت بمواصلة استهداف السفن الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي إلى حين السماح بدخول الغذاء والدواء إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين محمد علي الحوثي في كلمة خلال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني: "نقول للأمريكي إن كل الذين حشدتهم وكل المعارك التي أشرفت عليها والطائرات والصواريخ التي قصفت بها بلدنا لم تثنينا على الإطلاق عن مواجهتك بشكل مستمر".



وأضاف: "على أمريكا إذا أرادت الحفاظ على هيبتها وسفنها، فإن المعادلة بسيطة، وهي إدخال الماء والدواء والغذاء لأبناء غزة وفك الحصار عنهم وإيقاف العدوان عليهم".

وتابع مخاطبا واشنطن "نحن نطالب بإيقاف الإعدامات والمذابح بحق أبناء غزة، وأنتم من تصرون على ارتكاب الجرائم بحقهم".

وصرح الحوثي بأن "الشعب اليمني لا يعرف المستحيل ولا الهزيمة ويزداد كل يوم قوة" على حد قوله.

ودعا عضو المجلس السياسي الأعلى أمريكا إلى "التوجه نحو وقف العدوان على غزة والضفة الغربية وفك الحصار عنها".



وشدد القيادي في "أنصار الله" على "أهمية الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تصعيد من قبل العدو"، في إشارة إلى أمريكا وبريطانيا.

ويأتي تهديد "أنصار الله" غداة تبنيها استهداف سفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عدن، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيها استمر لساعات قبل أن تتمكن الشركة المالكة لها من إخماده.

وقال متحدث القوات اليمنية يحيى سريع في بيان إن الصواريخ أصابت السفينة بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الحوثيون إصابة سفينة حربية أمريكية خلال اشتباك مع مدمرات وسفن للبحرية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب الاستراتيجي، قالت إنه استمر لأكثر من ساعتين، واستخدمت خلاله عددا من الصواريخ الباليستية.