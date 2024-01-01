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جيش الاحتلال يعلن رفع جاهزيته على الجبهة الشمالية مع لبنان

السبت 27 يناير 2024 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن رفع جاهزيته على الجبهة الشمالية مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رفع جاهزيته على الجبهة الشمالية مع لبنان، بتدريبات على مستوى كتائب بالذخيرة الحية وقتال المدن.

وقال الجيش في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه "يرفع جاهزيته على الجبهة الشمالية، تضمن تدريبات على مستوى كتائب بالذخيرة الحية وقتال المدن للواء المظليين الاحتياطي الشمالي".

وأضاف: "في إطار إجراءات رفع الجاهزية على الحدود الشمالية، أجرت قيادة المنطقة الشمالية الأسبوع الماضي تدريبات مكثفة لتعزيز الكفاءة والجاهزية للحرب".

وتابع بيان الجيش: "تدرَّب المقاتلون على مختلف المستويات بدءا من مستوى الفصيل وانتهاء بمستوى الفرق القتالية للكتائب التي تضم الدبابات ومقاتلي المشاة والهندسة العسكرية والمدفعية".

وألمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت في عدة مناسبات، إلى إمكانية شن حرب على حزب الله اللبناني، عند الحدود الشمالية، في ظل القصف والاستهداف المتبادل بين الطرفين منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت "26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

#الجيش الاسرائيلي

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