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تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

السبت 27 يناير 2024 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة



عواصم/سما/

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينتي أودنسه الدنماركية وروتردام الهولندية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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