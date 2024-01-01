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هاجم قطر علناً.. نتنياهو: "ملزمون بتحقيق أهداف الحرب ولن يوقفنا أحد"

السبت 27 يناير 2024 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاجم قطر علناً.. نتنياهو: "ملزمون بتحقيق أهداف الحرب ولن يوقفنا أحد"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مساء اليوم السبت "نحن ملزمون بتحقيق أهداف الحرب بما فيها القضاء على حماس واستعادة المختطفين وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا على إسرائيل. لا بديل عن النصر المحقق. نحن ملتزمون بالنصر وسنحقق ذلك".

وتطرق إلى قرارات محكمة العدل الدولية بالقول "هناك من جاء إلى المحكمة لاتهامنا باتهام كاذب بارتكاب إبادة جماعية. وقد جاءت جنوب إفريقيا إلى هناك باسم حماس، وأن يتم التداول في هذا الادعاء يثبت أن الكثير حول العالم لا يعلمون شيئا عن المحرقة".

واعتبر نتنياهو أن "لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، إذ أننا نخوض حربا عادلة فرضت علينا وبعد القضاء على حماس في غزة لن تكون أي جهة تقوم بتعليم أولادها على الإرهاب والقضاء على إسرائيل والشعب الإسرائيلي كله".

وأضاف "إذا لم نقض على حماس فإن الهجوم القادم سيكون مسألة وقت، وبالتالي من المهم أن نكمل المهمة فيما أن هناك أصوات داخلنا تشكك في تصميمنا. هذه الأصوات أقلية صغيرة وهي خاطئة ومضللة وسنحقق النصر المطلق".

وبشأن التحقيقات خلال الحرب، قال "يجب أن يكون الفحص والتحقيقات بعد الحرب وليس في خضمها، من الخطأ أن ينشغل الضباط والقادة والسياسيين في البحث عن محامين، إذ أن الحكومة ستقرر في هذه المسألة عندما يحين الوقت وليس من هم تابعون لها".

وتحدث عن العلاقات مع مصر وبشأن قطر، قائلا إن "العلاقات مع مصر تدور بشكل مستمر وطبيعي، إذ أن كلا منا لديه مصالحه الخاصة وهناك حاجة لقول أمور معينة. هم قلقون على مصالحهم ونحن كذلك، فيما بالنسبة لقطر لن أتراجع عن كلمة واحدة قلتها وهي تستضيف وتمويل حماس ولها ضغط عليها، وقد تعهدت بوصول الأدوية إلى المختطفين".

وتابع "سنقوم باغتيال قادة حماس وفي اليوم التالي لانتهاء الحرب ستكون حماس بلا قيادة ودون قدرات عسكرية".

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