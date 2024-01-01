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أردوغان: قرار العدل الدولية صدى صرختنا "العالم أكبر من خمسة"

السبت 27 يناير 2024 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: قرار العدل الدولية صدى صرختنا "العالم أكبر من خمسة"



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة" الذي يكرره باستمرار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان، السبت، خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية على مستوى رؤساء المناطق في ولاية إزمير غرب تركيا.


وأضاف: "ندعو إسرائيل مرة أخرى للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ووقف هجماتها ومجازرها على الفور".

ولفت إلى أن "قرار محكمة العدل الدولية بالأمس بمثابة انعكاس لصرختنا بأن "العالم أكبر من خمسة". (في إشارة للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن).

يوم الجمعة فرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي على إسرائيل إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الإبتدائي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية.

1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية "الإبادة الجماعية" أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.

ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض "التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة" وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.

وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في هذه القضية.

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