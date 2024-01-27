الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لجنوده المصابين في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2757 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن من بين المصابين 1616 إصابة طفيفة و723 متوسطة و418 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ 27 من أكتوبر الماضي 1269 إصابة بينها 584 حالة طفيفة و 427 متوسطة و 258 حرجة.

هذا في الوقت الذي تشير فيه معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 557 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.

أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26257 شهيدا و64797 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.