“بلومبيرغ”: العلامات التجارية الأمريكية تتضرر بسبب حرب غزة

واشنطن/سما/

نشر موقع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية تقريرا بعنوان “مقاطعة ستاربكس وكوكا كولا بسبب حرب غزة تعزز منافسيها في الشرق الأوسط”، أكد أن حملة مقاطعة ‏العلامات التجارية الأمريكية مثل ستاربكس وكوكا كولا، عززت أعمال ‏المنافسين المحليين لها في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أن الكثيرين في العالم العربي والعالم الإسلامي مثل ‏باكستان، اندفعوا بغضب ضد الولايات المتحدة وأوروبا لعدم الضغط ‏على إسرائيل ووقف الحرب على غزة، حيث توقفوا عن ‏شراء العلامات الأجنبية بشكل خفض من مبيعات بعضها، ‏وخلق صداع علاقات عامة لها.

وتم إعداد التقرير من أربعة من مراسلي الموقع في دول عربية وتركيا وهم: سلمى الورداني، لين الرشدان، نيكولا باراسي، ودانييلا سيرتوري كورتينا.

بقيادة الشباب

وبدأ التقرير من مصر، حيث أشار إلى أنه منذ بداية الحرب ‏الإسرائيلية على غزة، توقفت نيّرة أحمد، 19 طالبة علوم ‏الاتصال في القاهرة عن الذهاب إلى مقهى ستاربكس القريب ‏منها؛ لأن اسم المقهى ظهر على قائمة العلامات ومحلات ‏الوجبات السريعة التي وزعت على منصات التواصل في ‏مصر لمقاطعتها.

وقالت: “اعتدت أنا وصديقاتي على الذهاب ‏على ستاربكس في كل وقت، والآن، أصبح الشراء منه يمثل عارا، هذا أقل ما يمكنني أن أفعله، لماذا علي الشراء من العلامات الأجنبية؟”. ‏

أشار التقرير إلى أن المقاطعة شملت كذلك شركات أمريكية أخرى.

‏ولفت إلى أن شركة تصنيع مشروبات غازية محلية في مصر؛ قال إن مبيعاتها ‏تضاعفت ثلاثة أضعاف؛ لأن المستهلكين رغبوا عن شراء ‏الكوكا كولا وبيبسي. من جهته حذر في الأسابيع الماضية، المدير ‏التنفيذي لمجموعة ماكدونالدز، كريس كيمبنجنسكي بأن ‏شركته “لاحظت ردة فعل تجارة حقيقية” في الشرق الأوسط ‏نظرا لحملات التضليل الإعلامي التي نشرت عنها. ‏

وفي الوقت نفسه، تراجعت حصة سلسلة مطاعم أمريكانا ‏الدولية، وهي الشركة المسؤولة عن دجاج كنتاكي، وبيتزا هات ‏وكريسبي كريم، وهارديز في الشرق الأوسط، بنسبة 27% ‏في سوق البورصة السعودية وفي الفترة التي أعقبت ‏الحرب، حيث توقع محللون أن مبيعاتها ستتأثر بسبب ‏الحرب.

وهي بحسب التقرير ردة فعل تعكس عصرا جديدا في كيفية إدارة ‏الأزمات في عالم الماركات الاستهلاكية الكبرى، حيث يخلط ‏المشترون الغاضبون بين التجارة وسياسات الحكومات.‏

‏ وأصدرت عدة شركات بيانات أكدت فيها حيادها السياسي، ‏إلا أن حركة المقاطعة تزايدت منذ اندلاع الحرب وبشكل واسع.

ونقل التقرير عن فواز جرجس، أستاذ سياسات ‏الشرق الأوسط في مدرسة لندن للاقتصاد، قوله “إن عمليات ‏المقاطعة مثيرة؛ لأنها كثيفة وعابرة للدول ويقودها السكان ‏الشباب وحتى الآن، سواء ماكدونالدز أو ستاربكس، فقد ‏تضررتا”، مضيفا أن “الشبان هم من الذين ينفقون بشكل واسع ‏وواعون بما يجري وناشطون جدا.”

وأكد أن فكرة أن الولايات ‏المتحدة تحابي إسرائيل تؤثر في الحقيقة على هذه الشركات؛ ‏لأن أمريكا متواطئة، وأن مديري الشركات هم جزء من ‏الإمبراطورية الأمريكية التجارية والمالية والقوة الناعمة”.

‏ويؤكد التقرير على أنه في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة، تواجه ‏الماركات العالمية مشكلة التعامل مع سيناريوهات استقطابية ‏تسهم في تكبيرها منصات التواصل الاجتماعي. وسحبت ‏شركات ماكدونالدز وكوكا كولا عملياتها من روسيا خلال ‏العامين الماضيين بسبب النقد الدولي لغزو الرئيس فلاديمير ‏بوتين لأوكرانيا.‏

‏ ويمنح الشرق الأوسط الماركات عشرات الملايين من ‏المستهلكين الشباب، في وقت تعاني الأسواق ‏المتطورة من حالة إشباع. لكن المنطقة تضع وبالتحديد ‏صعوبات عملياتية وسياسية على هذه الشركات.

محلات شبه فارغة

ويشير التقرير إلى أنه في الأردن، لا تزال محلات ستاربكس وماكدونالدز فارغة ‏بشكل عام، مع أن المقاطعة بدأت في تشرين الأول/أكتوبر.

‏ويرى المارة عادة كراسي فارغة وأكشاكا يشغلها العمال ‏والباعة، وهم في حالة استرخاء.

وفي المتاجر بالأردن، تم ‏وضع علامة على العلامات الأجنبية تصفها بـ”سلع مقاطعة”.

‏وفي الكويت، مقاهي ستاربكس الحافلة بالزبائن لا يدخلها إلا ‏أعداد قليلة منذ بداية الحرب. ودعمت المقاطعة مبيعات ‏المقاهي المحلية.

وفي رد على سؤال لبلومبيرغ، أحالت ‏ستاربكس إلى بيان لها قالت فيه: “ليست لدينا أجندة سياسية، ‏ولا نستخدم أرباحنا لتمويل أي حكومة أو عمليات جيش في ‏كل مكان، ولم يحدث أبدا”، وليس لديها محلات في إسرائيل. ‏

وقال مارك كالينوسكي، مدير إيكويتي ريسريتش؛ إن تأثر ‏المبيعات قد يحد من شهية الماركات المعروفة للتوسع في ‏الشرق الأوسط، مع أن التنوع الجيوسياسي لماركات مثل ‏ماكدونالدز قد يترك أثره على النتائج الإجمالية.

شركات محلية تستفيد

لكن أصحاب ‏شركات محلية قالوا إن المقاطعة للعلامات الأجنبية ترك أثرا ‏إيجابيا على مبيعاتهم.

وقال معاذ فاعوري، صاحب سلسلة ‏مقاهي إسطرلاب؛ إنه يحاول التقليل من المنتجات الأمريكية ‏والفرنسية قدر الإمكان، والاستعاضة عنها بمواد محلية.

وقال ‏إن تجارته ازدهرت بأماكن في عمان بعد المقاطعة بنسبة ‏‏30 بالمئة.

وفي مصر، زادت مبيعات مشروبات “سبيرو سباتس” التي ‏تعود إلى 100 عام، التي كانت تعاني من مشاكل بسبب عدم ‏الإقبال عليها.

وقال مديرها ‏التجاري يوسف عطوان: “فجأة، تلقينا طلبات متزايدة من ‏المتاجر والمطاعم التي تحاول التعامل مع الطلب” و”يذهب ‏العملاء إلى المطاعم إما للسؤال عن ماركتنا، أو يرفضون ‏تناول الماركات على قائمة المقاطعة”.‏

‏ ويبلغ عدد سكان مصر 105 مليون نسبة 60% منهم تحت ‏سن الثلاثين. وتواجه الماركات “عقاب” المستهلكين، فقد ‏توقفت سارة المصري عن شراء قطع التنظيف الخاصة ‏بالصحون، حيث كانت تستخدم ماركة “فيري” التي ‏تصنعها شركة بروتيكتر أند غامل كو، التي وضعت على ‏قائمة المقاطعة. وقامت باختراع مادة التنظيف بنفسها كبديل ‏عن المادة السابقة.‏

‏ وفي تركيا، دفع المسؤولون لمقاطعة كوكا كولا، مع أنه ‏متوفر في المطاعم والمتاجر. وطالب البرلمان التركي في ‏تشرين الثاني/نوفمبر بإزالة كوكا كولا من كافيتريات ‏البرلمان.

وبحسب التقرير سيعرف أثر المقاطعة عندما تعلن شركات ‏الصودا الأمريكية عن أرباحها في شباط/فبراير. إلا أن ‏التوزيع انخفض في تركيا بنسبة 22% مما أثار القلق.

في الإمارات لم يحدث أي أثر دراماتيكي

‏ولفت إلى أن آثار المقاطعة ظهرت في كل من مصر والأردن والكويت. ‏وفي الإمارات لم يحدث أي أثر دراماتيكي. وقامت بعض ‏المحلات باتخاذ موقف، حيث استبدل مطعم بيت مريم في ‏دبي كل المشروبات الغازية بمشروبات غازية محلية الصنع ‏في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال متحدث باسم الشركة إن ‏الزبائن يدعمون الخطوة.

ووفق التقرير ففي السعودية، أكبر اقتصاد في ‏الشرق الأوسط، من الصعب تقييم أثر المقاطعة. وكانت هناك ‏دعوات قليلة على منصات التواصل للمقاطعة في المملكة، ‏إلا أن عددا من سلاسل الماركات الأمريكية التي زارتها ‏بلومبيرغ كانت فارغة نوعا ما.

وأكد على أن مشكلة الماركات وبخاصة الأمريكية انتشرت أبعد من ‏الشرق الأوسط، حيث وزعت في باكستان قوائم لماركات ‏معظمها أمريكية وأنها منتجات إسرائيلية. وظهرت علامات ‏أخرى أوروبية مثل كارفور الفرنسية التي دخلت إسرائيل ‏العام الماضي عبر شريك محلي على قوائم المقاطعة ‏الفلسطينية لإسرائيل، التي تطالب بالمقاطعة التجارية ‏والثقافية لإسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.‏