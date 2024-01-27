الشرطة الأميركية تعتقل 8 محتجين خلال تظاهرة رافضة للحرب على غزة

واشنطن/سما/

أوقفت الشرطة الأميركية ما لا يقل عن 8 متظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة ودعم واشنطن لها، خلال احتجاج نظم في نيويورك دعما لفلسطين.

ويتصاعد التوتر بين الحين والآخر بين المتظاهرين الذين يتجمعون أمام مقر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك" وشرطة نيويورك في منطقة مانهاتن.

وخلال التظاهرة التي نظمت أمس الجمعة، أوقفت الشرطة ما لا يقل عن 8 من المتظاهرين، الذين رددوا شعارات مدة طويلة وأرادوا السير في المنطقة.



وذكرت منظمة "في حياتنا" (Within Our Lifetime)، إحدى الجماعات المنظمة للتظاهرة، أن رئيستها نردين كسواني كانت بين المحتجزين، وتجادلوا مع الشرطة مدة طويلة من أجل إطلاق سراحها.

وردد مشاركون في التظاهرة التي استمرت ساعات: "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية" في غزة، والرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته "قدما الدعم المالي" لها، و"إسرائيل تقصف، والولايات المتحدة تدفع ثمنه".



وكان ضمن المتظاهرين أميركيون، والعديد من سكان نيويورك من أصل يهودي الرافضين للعمليات الإسرائيلية في غزة.

وقال مواطنون أميركيون شاركوا في التظاهرة إنهم يعتقدون أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تحولت إلى "إبادة جماعية" واضحة.

وخرجت تظاهرات في عدة مدن عربية، أمس الجمعة، نصرة لأهل غزة، وتنديداً بهذه الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.