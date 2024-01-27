نيويورك تايمز: كيف يحاول القادة والدبلوماسيون إنهاء حرب غزة؟

واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة نيويوك تايمز الأميركية، في تقرير لها اليوم السبت، أن كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين والعرب يسعون إلى صياغة ثلاث مسارات متوازية ولكنها مترابطة من شأنها أن تنهي الحرب في غزة، وتضع اللمسات الأخيرة على وضعها في مرحلة ما بعد الحرب، والأكثر طموحاً، أن تحدد التزامات بإنشاء دولة فلسطينية.

وقالت الصحيفة، يحاول مسؤولون كبار من ما لا يقل عن 10 إدارات مختلفة صياغة مجموعة من الصفقات المثيرة للاهتمام لإنهاء حرب غزة والإجابة على السؤال المثير للخلاف حول كيفية حكم المنطقة بعد توقف القتال.

وأضافت :"إن أضيق نطاق من المناقشات الرئيسية يركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وسيتضمن ذلك تبادل أكثر من 100 رهينة إسرائيلية تحتجزها حماس مقابل وقف إطلاق النار وآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

أما المسار الثاني فيركز على إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، وهي الهيئة شبه المستقلة التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ويبحث المسؤولون الأميركيون والعرب إصلاح قيادة السلطة وتوليها السيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب، وتسلم السلطة من إسرائيل وحماس.

وفي المسار الثالث، يضغط المسؤولون الأمريكيون والسعوديون على إسرائيل للموافقة على شروط إنشاء دولة فلسطينية مقابل قيام السعودية بإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق.

وأشارت إلى أن المطالب والنتائج التي تمت مناقشتها في جميع العمليات الثلاث مرتبطة ببعضها البعض، ويُنظر إلى المحادثات في الغالب على أنها لقطات طويلة الأمد. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحرب بدأت بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص. وأدى الهجوم المضاد الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني في غزة، بحسب مسؤولين في وزارة الصحة هناك. وقد أعطى الرئيس بايدن إسرائيل الدعم الكامل للحرب.

وتابعت: "يجب التغلب على عقبات كبيرة في كل مجموعة من المفاوضات. والأمر الأكثر أهمية هو أن الحكومة الإسرائيلية تقول إنها لن تسمح بالسيادة الفلسطينية الكاملة، الأمر الذي يثير الشكوك حول ما إذا كان من الممكن إحراز تقدم على الجبهات الرئيسية.

ولم تنجح الحملة العسكرية الإسرائيلية في تدمير حماس، لذا فمن غير الواضح كيف يمكن إقناع حماس بالتنحي بينما لا تزال تسيطر على جزء من غزة.

والولايات المتحدة هي القوة التي تحاول ربط كل ذلك ببعضه البعض. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن بريت ماكغورك، كبير مسؤولي البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، كان في المنطقة الأسبوع الماضي، وتحدث معه وزير الخارجية أنتوني بلينكن عدة مرات عبر الهاتف أثناء رحلة في أفريقيا. تريد إدارة بايدن التأكد من أن مسؤولًا أمريكيًا كبيرًا يتحدث وجهًا لوجه في جميع الأوقات مع القادة الإسرائيليين والعرب.

ويتداول المسؤولون أفكاراً كثيرة، أغلبها مؤقتة أو بعيدة المدى أو تعارضها بشدة بعض الأطراف. عدة اقتراحات مثيرة للجدل هي:

نقل السلطة داخل السلطة الفلسطينية من الرئيس الحالي، محمود عباس، إلى رئيس وزراء جديد، مع السماح للسيد عباس بالاحتفاظ بدور شرفي.

إرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم الإدارة الفلسطينية الجديدة هناك.

إصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة، من شأنه أن يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وفيما يلي خريطة طريق للمسارات الثلاثة، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من عشرة دبلوماسيين ومسؤولين آخرين مشاركين في المحادثات، وجميعهم تحدثوا دون الكشف عن هويتهم من أجل مناقشتها بحرية أكبر.

1. الرهائن ووقف إطلاق النار

ويرى الأميركيون أن إنهاء الحرب هو أول ما يتعين على الأطراف تحقيقه. وتتزامن هذه المحادثات مع مفاوضات من أجل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تم احتجازهم خلال الهجوم الذي وقع يوم 7 أكتوبر واحتجزتهم حماس وحلفاؤها. وقالت حماس إنها لن تطلق سراح الرهائن حتى توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار، وهو موقف يتعارض مع هدف إسرائيل المعلن بالقتال حتى يتم إخراج حماس من غزة.

ويناقش مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر اتفاقا من شأنه أن يوقف القتال لمدة تصل إلى شهرين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتفقت الأطراف على هدنة قصيرة أدت إلى إطلاق حماس سراح أكثر من 100 رهينة.

وفي أحد الاقتراحات، سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل خلال فترة توقف تصل إلى 60 يومًا مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل. واقترح بعض المسؤولين إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين أولا، مقابل إطلاق سراح النساء والقاصرين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وبعد ذلك سيتم تبادل الجنود الإسرائيليين الأسرى بقادة نشطاء فلسطينيين يقضون عقوبات طويلة الأمد.

ويقول دبلوماسيون من مختلف الأطراف إنهم يأملون في إمكانية إجراء مناقشات أكثر تفصيلاً خلال فترة الهدنة حول هدنة دائمة قد تشمل انسحاب معظم أو كل القوات الإسرائيلية، ورحيل قادة حماس من القطاع وانتقال السلطة إلى السلطة الفلسطينية. . وفي الوقت الحالي، رفضت كل من إسرائيل وحماس بعض هذه الشروط.

ولمحاولة دفع هذه المفاوضات إلى الأمام، يعتزم ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، الاجتماع في أوروبا في الأيام المقبلة مع نظرائه الإسرائيليين والمصريين والقطريين.

ويأمل بعض المراقبين أن تعطي دعوة المحكمة الدولية يوم الجمعة لإسرائيل للامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية زخماً وغطاءً سياسياً للمسؤولين الإسرائيليين الذين يضغطون داخلياً لإنهاء الحرب.

2. إصلاح السلطة الفلسطينية

وسيطرت السلطة الفلسطينية لفترة وجيزة على غزة بعد مغادرة القوات الإسرائيلية عام 2005، لكن حماس أجبرتها على التنحي عن السلطة بعد عامين. والآن، يريد البعض عودة السلطة إلى غزة ولعب دور في حكم ما بعد الحرب. ولجعل هذه الفكرة أكثر جاذبية لإسرائيل، التي تعارضها، هناك دفع من قبل الولايات المتحدة والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى لإصلاح السلطة وتغيير قيادتها.

وفي عهد رئيسها الحالي محمود عباس (88 عاماً)، يُنظر إلى السلطة على نطاق واسع على أنها فاسدة وسلطوية. ويشجعه الوسطاء على القيام بدور شرفي أكبر والتنازل عن السلطة التنفيذية لرئيس وزراء جديد يمكنه الإشراف على إعادة إعمار غزة والحد من الفساد. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الهدف هو جعل السلطة إدارية أكثر قبولا للدولة الفلسطينية المستقبلية. ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أيضًا أن السلطة بحاجة إلى تغيير نظامها التعليمي، الذي يقولون إنه لا يعزز السلام، وإنهاء دفعات الرعاية الاجتماعية للمدانين بارتكاب أعمال عنف ضد الإسرائيليين.

ويريد بعض منتقدي عباس أن يحل محله سلام فياض، الأستاذ بجامعة برينستون الذي يُنسب إليه الفضل في تحديث السلطة خلال فترة رئاسته للوزراء قبل عقد من الزمن، أو ناصر القدوة، المبعوث الفلسطيني السابق إلى الأمم المتحدة الذي انفصل عن عباس. منذ ثلاثة أعوام. لكن دبلوماسيين يقولون إن عباس يضغط من أجل مرشح يتمتع بنفوذ أكبر عليه، مثل محمد مصطفى، مستشاره الاقتصادي منذ فترة طويلة.

واقترح بعض المسؤولين تشكيل قوة حفظ سلام عربية لمساعدة الزعيم الفلسطيني الجديد في الحفاظ على النظام في غزة بعد الحرب. ويرفض المسؤولون الإسرائيليون هذه الفكرة، لكنهم طرحوا فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات تحت إشراف إسرائيل في القطاع. وقال دبلوماسيون أميركيون للإسرائيليين هذا الشهر إن الزعماء العرب يعارضون فكرتهم.

3. التطبيع السعودي مع إسرائيل

وفي مجموعة المحادثات الأكثر طموحًا، أعادت إدارة بايدن إحياء المناقشات مع المملكة العربية السعودية لجعل السعوديين يوافقون على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وكان الاتفاق الثلاثي قيد المناقشة قبل هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستعدا له لأن إدارة بايدن كانت تعرض معاهدة دفاع أمريكية سعودية، والتعاون في برنامج نووي مدني والمزيد من مبيعات الأسلحة. ويقول مسؤولون أميركيون إنه بموجب هذا الترتيب، كان السعوديون سيقبلون التنازلات الإسرائيلية البسيطة نسبياً بشأن القضية الفلسطينية مقابل الاعتراف السعودي.

وسيكون هذا الاعتراف بمثابة انتصار سياسي مهم للقادة الأميركيين والإسرائيليين بسبب مكانة المملكة العربية السعودية كدولة عربية وإسلامية رائدة.

ولكن منذ بدأت الحرب، رفعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الثمن بالنسبة لإسرائيل، وتصران الآن على التزام إسرائيل بعملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وتشمل الحكم الفلسطيني في غزة. كما أخبر المسؤولون الأمريكيون الإسرائيليين أن المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى لن توافق على تقديم الأموال لإعادة إعمار غزة إلا إذا التزم القادة الإسرائيليون بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

تم التعبير عن هذه الشروط الجديدة علنًا لأول مرة من قبل السيد بلينكن بعد أن التقى بالأمير محمد في مخيم صحراوي في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقام بتسليمها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن سافر من هناك إلى تل أبيب. وقد كررها مرة أخرى في حديث عام في دافوس بسويسرا، كما فعل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وقد رفض السيد نتنياهو هذا الاقتراح علناً، وتعهد مؤخراً بالحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة. ويؤيد العديد من الإسرائيليين ذلك، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأميركيين يتساءلون عما إذا كان هذا موقفاً تفاوضياً افتتاحياً من جانب السيد نتنياهو.

ومن أجل طمأنة السعوديين والفلسطينيين، اقترح بعض المسؤولين استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة، من شأنه أن يكرس حق الفلسطينيين في السيادة. لكن الفكرة لم تكتسب زخماً بعد.

هناك أيضًا مسألة ما إذا كانت إدارة بايدن قادرة على تسليم معاهدة الدفاع المشترك التي وافق عليها مجلس الشيوخ إلى الأمير محمد. وقد أثار بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بالفعل مخاوف بشأن ذلك. ومن المتوقع أن تتزايد فرص معارضة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لهذا القرار مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.