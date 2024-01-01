  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاقبة الوكالة ومفوضها لموقفهم من الحرب ومحكمة العدل الدولية

دحلان : قرارات تعليق تمويل الاونروا وصمة عار في جبين الانسانية

السبت 27 يناير 2024 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان : قرارات تعليق تمويل الاونروا وصمة عار في جبين الانسانية



القدس المحتلة / سما/
 
اعتبر القيادي الفلسطيني محمد دحلان ان الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا وأستراليا اصدرت قرارات جائرة قضت بتعليق تمويل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بحجة اشتراك بعض العاملين فيها في أنشطة حركة (حماس) معتبرا أن مثل هذه القرارات تمسّ جوهر الخدمات التي تقدمها الوكالة للملايين من الشعب الفلسطيني، كما أنها في المجمل العام تتطابق مع السياسات والأهداف الإسرائيلية الساعية للقضاء على الوكالة ودورها الحيوي كخطوة حاسمة؛ لتصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة إغلاق واحد من أهم ملفات وحقوق شعبنا، ويبدو أنها حملة مبرمجة ستتبعها دول أخرى*.
واضاف دحلان في تصريحات له "ودون الخوض فيما استندت إليه تلك القرارات المجحفة يحق لنا أن نتساءل:
-ألا تعدّ مثل هذه القرارات خطوة صاخبة في فرض عقوبات جماعية بحق شعبنا، وعقوبات تتوازَى تماما مع العقوبات الإسرائيلية الوحشية من تجويع وتشريد وحرمان؟*
-ثم لماذا اختيار هذا التوقيت بالذات في ذات اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية قراراتها التاريخية وإن كانت ناقصة؟*
-وهل لدى الوكالة وسائل وأدوات لكشف وتتبع أفكار وأنشطة عشرات الآلاف من العاملين فيها، أم المقصود تحويل الوكالة إلى مؤسسة أمنية تنصاع لرغبات الاحتلال الإسرائيلي؟*
وتابع "في الواقع، مثل هذه القرارات تشكّل وصمة عار في جبين الإنسانية بحكم الفارق الشاسع ما بين (التحقق) من احتمالية انغماس بعض عاملي الوكالة في الأنشطة المشار إليها، وقد يكون ذلك أمرا مقبولا، وبين التعليق الفوري للدعم مما يعدّ فرضا فوريا للعقوبات الجماعية على الملايين من لاجئي شعبنا عبر تعطيل أنشطة واحدة من أكثر الآليات الدولية فعالية وقدرة على تقديم ذلك النذر البسيط من الخدمات والمعونات الإنسانية" موضحا "هي قرارات لمعاقبة المفوض العام وقيادات الوكالة على مواقفهم خلال هذه الحرب الإسرائيلية المدمرة، تلك المواقف التي استندت محكمة العدل الدولية إلى العديد منها قبل إصدار قراراتها التاريخية، وما الترحيب الإسرائيلي العاجل بتلك القرارات ضد الاونروا إلا مؤشرٌ قاطع على مدى التخطيط والتنسيق المشترك؛ للدفع بلاجئي شعبنا إلى منحدر إنساني خطِرٍ، وخطرٍ للغاية*.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد صاحب المقولة الشهيرة “حلل يا دويري”

هيئة البث تنشر مقطع فيديو لاختباء جنود إسرائيليين من "حماس" يوم 7 أكتوبر

"اتصال السنوار بزوج زعيمة احتجاجات إسرائيل".. الشاباك يطلب التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر

حزب الله يهدد "إسرائيل" بـ"المدى الرابع والقوة المؤثرة"

هؤلاء هم قضاة "العدل الدولية".. من صوّت ضد الأوامر بشأن غزة؟

“القسام” تنشر فيديو يظهر ثلاث مجندات أسيرات يوجهن رسالة إلى حكومة الاحتلال

نيويورك تايمز: فكرة “اليوم التالي” في غزة تتبخر ولا أحد يعلم ما سيحدث

الأخبار الرئيسية

مفاوضات غزة: مصر تشكو تخريباً إسرائيلياً متعمداً.. وحماس تجهز مفاجأت للاحتلال بشأن أعداد الأسرى

65b4cbc54c59b704c1520dc7

"اتصال السنوار بزوج زعيمة احتجاجات إسرائيل".. الشاباك يطلب التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر

65b4f3474236047bca42912d

وول ستريت جورنال: القاهرة تبحث بشكل جدي سحب سفيرها من "إسرائيل"

اسرائيل تطالب بطرد لازاريني وحماس تستنكر الاجراءات ضد الموظفين.."الخارجية": التحريض الإسرائيلي على "الأونروا" لتصفية قضية اللاجئين

مصادر: السفينة البريطانية المستهدفة في البحر الاحمر كانت تحمل وقوداً للمقاتلات الحربية الإسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية