مصادر: السفينة البريطانية المستهدفة في البحر الاحمر كانت تحمل وقوداً للمقاتلات الحربية الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما/

أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أنّ السفينة البريطانية التي استهدفتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، كانت متجهة إلى إسرائيل لا اليونان، مؤكدةً أنه كان على متنها “وقوداً خاصاً للمقاتلات الحربية الإسرائيلية”.

وشدّدت المصادر على أن سفينتين للحماية والتأمين، واحدة بريطانية وأخرى أميركية، كانتا ترافقان السفينة في مسارها البحري، لكنهما “هربتا وتركتا سفينة الشحن البريطانية لمصيرها” عندما بدأ الاشتباك مع القوات المسلحة اليمنية.، وفق “الميادين”.

كذلك، لفتت مصادر سياسية، أن هروب سفينتي الحماية الأميركية والبريطانية “يضع من يبحثون بالمنطقة عن الحماية الأجنبية أمام تساؤلات جدية”.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أمس الجمعة، أنّ القوات البحرية استهدفت سفينة النفط البريطانية “مارلين لواندا” (Marlin Luanda) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية الملائمة، محققةً فيها إصابةً مباشرةً، الأمر الذي أدى إلى احتراقها.

وجاء هذا الاستهداف “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمنَ الرد على العدوان الأميركي – البريطاني على اليمن”. وضمن هذا الإطار تتواصل عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال في فلسطين المحتلة.