صافرات إنذار متلاحقة في الجليلين الغربي والأعلى وسقوط صواريخ بشلومي

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت، في بلدة شلومي الإسرائيلية في الجليل الغربي، فيما أشارت تقارير إلى أن دوي انفجار كبير سُمع إثر صافرات الإنذار.

وكانت قد توالت صافرات الإنذار مساء الجمعة في عدة بلدات قريبة من الحدود مع لبنان تزامنا مع إطلاق قذائف نحو مواقع إسرائيلية، فيما نعى "حزب الله" 4 مقاتلين له.

وأعلن "حزب الله" استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في عدة مواقع عسكرية؛ فيما قصف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وأعلن اعتراض "هدف جوي مشبوه" فوق البحر الأبيض المتوسط.

وتواصَل تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان والجليل الأعلى.