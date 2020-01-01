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عبد اللهيان: نتنياهو لن يصمد لمدة 10 دقائق دون دعم أمريكا

السبت 27 يناير 2024 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبد اللهيان: نتنياهو لن يصمد لمدة 10 دقائق دون دعم أمريكا



غزة/سما/

استنكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، دعم واشنطن لإسرائيل في هجومها على قطاع غزة، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤكدا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يبقى على قيد الحياة لمدة 10 دقائق إذا توقفت الولايات المتحدة عن دعمه".

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، خلال إقامته في مدينة نيويورك، لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، إن "سياسات الولايات المتحدة زادت من خطر التوترات العسكرية في الشرق الأوسط"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وانتقد عبد اللهيان، في تصريحاته المتلفزة، الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي لتصعيدهما التوترات في المنطقة.

وأوضح أنه "إذا أوقفت الولايات المتحدة اليوم دعمها - اللوجستي والتسليحي والسياسي والإعلامي - لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل، فيمكنني أن أؤكد لكم أن نتنياهو لن يبقى على قيد الحياة لمدة 10 دقائق"، لذا فإن مفتاح حل المشكلة موجود في واشنطن قبل أن يكون لدى تل أبيب".

وردا على سؤال حول علاقات إيران مع حركة حماس، قال وزير الخارجية الإيراني: "نحن نعتبر حماس حركة تحرير فلسطينية تقف ضد الاحتلال".

وأكد، بالقول: "بالطبع، لم نوافق قط على قتل النساء والأطفال والمدنيين في أي مكان في العالم، ونحن لا نؤيد ذلك أبدا".

ودحض وزير الخارجية الإيراني، في المقابلة التلفزيونية، المزاعم القائلة بأن "إيران قامت بتسليح القوات اليمنية"، مؤكدا أن "الجيش الأمريكي قام بفبركة المعلومات".

وفيما يتعلق باغتيال الولايات المتحدة الأمريكية لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق في يناير/ كانون الثاني 2020، قال وزير الخارجية الإيراني: "لقد كان ذلك خطأ كبيرا جدا ارتكبه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهذا ليس شيئا سنكون قادرين على نسيانه".

وأضاف أن طهران لا تزال ترغب في رؤية "جميع الأشخاص المتورطين في مقتل سليماني وهم يُقدمون إلى العدالة".

وشدد عبد اللهيان على أن "فوز ترامب أو خسارته لفترة رئاسية أخرى، لن يكون له في النهاية تأثير يذكر على العلاقة بين أمريكا وإيران"، موضحا أن "الأفراد ليسوا مهمين، ما يهم هو سلوك الحكومة التي تتولى المنصب".

وأكد وزير الخارجية الإيراني على أنه "لن يستفيد أحد من أي حرب، ونعتقد أن الحل ليس الحرب أبدا".

 

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