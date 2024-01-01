الاتحاد الأوروبي: قرار "لاهاي" منع "الإبادة الجماعية" بغزة ملزم لكل الأطراف

سما / وكالات /

قال الاتحاد الأوروبي إن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ملزم للأطراف.

جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بشأن قرار محكمة العدل الدولية.

وذكر البيان: "يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة".

وأضاف: "قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب عليها الالتزام بها، ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال".

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.