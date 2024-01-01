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شاهد..الجيش الإسرائيلي يقتل مسنة ترفع راية بيضاء وتمسك بيد حفيدها في غزة

السبت 27 يناير 2024 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..الجيش الإسرائيلي يقتل مسنة ترفع راية بيضاء وتمسك بيد حفيدها في غزة



غزة / سما/

قتل الجيش الإسرائيلي سيدة فلسطينية تمسك بيد حفيدها بين مدنيين يرفعون رايات بيضاء في غزة أثناء محاولتهم الفرار، وتبين أن السيدة تدعى هالة خريس من حي الرمال في مدينة غزة بالقطاع.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الحادثة، في الوقت الذي تثير فيه عمليات القتل موجات الغضب والتساؤلات حول تكتيكات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وفي تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" رفض الجيش الإسرائيلي مقابلة مندوب الشبكة ولم يصدر بيانا حول التحقيق الذي أجرته أيضا.

الجيش الإسرائيلي يقتل مسنة ترفع راية بيضاء وتمسك بيد حفيدها في غزة (فيديو+ صور)
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وبحسب التحقيق الصحفي، أمضت أسرة خريس أسابيع تفكر بشأن ما إذا كانت ستنزح أم لا، مع دخول القوات الإسرائيلية إلى حي الرمال في مدينة غزة. وبعد ليلتين من القصف العنيف الذي قد يدمر منزلها، قررت العائلة أن عليها الرحيل.

وقالت سارة خريس 18 عاما للشبكة: "لقد استيقظنا في 12 نوفمبر، وكان ذلك الصباح فوضويا حيث قامت والدتي هالة بإعداد وجبة إفطار سريعة، وتعبئة الحقائب، وخصصت وقتا للصلاة قبل أن تسمع صوت الجيران وهم يصرخون بأن طريق الإخلاء جاهز وعلى الجميع الخروج".

وأضافت: "ارتدينا الأحذية واندفعنا خارجا وانضممنا إلى آخرين رفعوا الرايات البيضاء خلال النزوح".

وفي المقدمة، تسبق الآخرين ببضع خطوات، كانت هالة تسير مع حفيدها تيم (4 سنوات) ممسكين بأيدي بعضهما بعضا، في أثناء سيرهما في شارع مليء بالحطام، ثم انطلقت رصاصة قناص فسقطت هالة على الأرض وتوفيت.

المصدر: سي إن إن

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