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رئيس جنوب أفريقيا: على إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل العليا ..

السبت 27 يناير 2024 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس جنوب أفريقيا: على إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل العليا ..



سما / وكالات /

 أشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا اليوم الجمعة بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب الحرب في غزة ووصفه بأنه خطوة على طريق العدالة، مضيفا أنه يتوقع من إسرائيل الالتزام بالحكم.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في الوقت الذي تشن فيه حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) في قطاع غزة.
إلا أن المحكمة لم تصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار ولم تبت في أمر الإبادة الجماعية في غزة، والذي كان محور الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. وقد يستغرق إصدار مثل هذا الحكم سنوات.
وقال رامابوسا في خطاب إلى الأمة “نحن في جنوب أفريقيا لن نقف موقف المتفرجين السلبيين ونشاهد الجرائم التي كانت ترتكب ضدنا تحدث في أماكن أخرى”، في إشارة إلى الانتهاكات التي كانت ترتكب بحق السود في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.
وأضاف “نتوقع من إسرائيل، باعتبارها دولة تصف نفسها بأنها ديمقراطية وتحترم سيادة القانون، أن تلتزم بهذه الإجراءات”.

ويمثل رفع هذه الدعوى أمام محكمة العدل الدولية انتصارا دبلوماسيا كبيرا لجنوب أفريقيا، التي دأبت على الدفاع عن القضية الفلسطينية وشبهت معاناة الفلسطينيين بما تعرض له شعبها من اضطهاد في ظل نظام الفصل العنصري، وهي مقارنة ترفضها إسرائيل بشدة.
وشاهد رامابوسا، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية الشهيرة، وقائع نظر الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مع زملائه من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في تجمع خارج جوهانسبرج.
وغنّى مسؤولو الحزب ورقصوا بعد قراءة حكم محكمة العدل الدولية.
وفي تجمع آخر في كيب تاون، عبر مسؤولو الحزب عن سعادتهم بقرار المحكمة.
وقال جوستين دي الليند، المسؤول في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كيب تاون، لرويترز “لقد اتخذنا الخطوة الأولى لإنهاء العنف… ضد الشعب الفلسطيني البريء. نحن سعداء للغاية بالحكم الصادر اليوم”.

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