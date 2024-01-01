مسؤولون إسرائيليون: شروط حماس للإفراج عن الرهائن غير مقبولة ولن نوافق عليها

القدس المحتلة / سما/

صرح مسؤولون إسرائيليون بأنه لا توجد حاليا أية معطيات تسمح ببدء المفاوضات مع حركة "حماس"، مشيرين إلى أن الشروط التي قدمتها الحركة غير مقبولة.

وأشارت المصادر إلى أنه"حتى الوسطاء يفهمون أن هذه الشروط مستحيلة وأن السنوار وحماس صعدوا مطالبهم في المفاوضات، ويطالبون بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وضمانات ببقاء حماس في السلطة بعد الحرب".

وفي هذا السياق قال مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات للقناة "12 الإسرائيلية": "لا ينبغي لنا أن نقبل هذه الشروط تحت أي ظرف من الظروف، وإلا فإن جميع دول المنطقة ستدرك أنه يمكن الإطاحة بإسرائيل من خلال احتجاز الرهائن".

تأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من انعقاد قمة في إحدى العواصم الأوروبية لإطلاق اتفاق جديد للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ 112 يوما.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت في وقت سابق من الجمعة نقلا عن مصدر أمني بأن اللقاء سيتم في باريس خلال الأيام المقبلة.

وقال مسؤول أمريكي، لقناة CNN، إنه من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في الأيام المقبلة في أوروبا مع نظيريه الإسرائيلي ديفيد بارنياع والمصري عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لمناقشة اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين تحتجزهم حركة "حماس".