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113 يوما من الحرب على غزة: شهداء ومصابون وغرق خيام النازحين

السبت 27 يناير 2024 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
113 يوما من الحرب على غزة: شهداء ومصابون وغرق خيام النازحين



غزة/سما/

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ113، بارتكاب المجازر مستهدفًا المزيد من التجمعات السكانية والأهالي في مختلف أرجاء قطاع غزة.

استشهد ثلاثة فلسطينيين، في تقديرات أولية، وأصيب أخرون، فجر اليوم، السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة السكيك في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، كما وتوقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود وتضرر البنى التحتية.

فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا، يوم الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

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