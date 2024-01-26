اليوم الـ 112.. المقاومة تواصل تكبيد الاحتلال الخسائر في غزة

تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 121 على التوالي، التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (557) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (2748) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6400) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية، إضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.وأفادت مصادر محلية أن اشتباكاتٍ ضارية تتواصل بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مفيداً بكثافة القصف المدفعي الإسرائيلي جنوبي مجمّع ناصر في المدينة وشرقيّه وغربيّه، وسماع أصوات اشتباكات عنيفة في محيطه.

الإعلام العسكري لكتائب القسام نشر اليوم الجمعة 26 يناير 2024 م، عدداً من البلاغات العسكرية حول مختلف العمليات الجهادية التي نفذها مجاهدو القسام، تنوعت ما بين خوض الاشتباكات الضارية مع القوات الصهيونية، وتفجير العبوات الناسفة المضادة للأفراد والآليات والاستهداف بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، ودك تجمعات العدو بقذائف الهاون، وقد أكد مجاهدونا تدمير وإعطاب عدداً من الآليات في مختلف محاور القتال.

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام هذا اليوم:

11:36 | تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة في منزل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

13:38 | مجاهدو القسام يشتبكون مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة ويوقعونها بين قتيل وجريح

13:46 | كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

16:38 | كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

18:48 | بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال شمال غرب مخيم المغازي... أكدوا إيقاع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم بعد إغلاق بوابة أحد الأنفاق على 7 جنود صهاينة وبعد نزولهم لداخله تم تفجير عين النفق بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوهم بين قتيل وجريح، ثم قاموا باستهداف دبابتين من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105"

19:05 | بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال ... أكدوا استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" وجرافة من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" على بُعد 500م من السلك الزائل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

19:24 | بعد عودتهم من خطوط القتال... أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند صهيونية ودبابة من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي آخر تبنياتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تمكّن مجاهديها من تنفيذ سلسلة من المهام، تشمل قصف موقعي "كيسوفيم" و"العين الثالثة" العسكريين الإسرائيليين برشقات صاروخية، وقصف تجمّع لجنود الاحتلال بقذائف "الهاون" قرب "بوابة المدرسة"، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفي وسط القطاع أيضاً، استهدف المجاهدون آليةً عسكريةً إسرائيليةً بقذيفة "التاندوم" شرقي مخيم المغازي، وقصفوا تجمّعاً لجنود إسرائيلين في محيط موقع "أبو صفية" العسكري بوابل من قذائف "الهاون"، وآخر شرقي قرية المصدَّر بعدد من قذائف "الهاون" أيضاً.

كما أعلنت السرايا أنّ مجاهديها أسقطوا، مساء اليوم الجمعة، طائرة "درون" إسرائيلية في أثناء استخدامها من جانب قوات الاحتلال في المهمّات الاستخبارية شرقي حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وتبنّت سرايا القدس قصف مدينة عسقلان المحتلة، ومستوطنتي "سديروت" و"نير عام"، بالإضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف قطاع غزة الشمالي، برشقاتٍ صاروخية.

وبخصوص استهداف السرايا الصاروخي، أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية بأنّ صفّارات الإنذار دوّت في عسقلان ومستوطنة "نتيف هعسره"، متحدثةً عن نجاح إطلاق الصواريخ من قطاع غزّة في اتجاه عسقلان بعد هذه المدة من الحرب.

كما أعلنت عن تمكن مجاهديها من قنص جندي صهيوني، وقصف آليات وجنود العدو في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خانيونس بوابل من قذائف الهاون.



وأعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، قصفها تجمّعات للقوات الإسرائيلية، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بعددٍ من الصواريخ.

ونشرت مشاهد توثّق قصفها موقع "يفتاح" العسكري الإسرائيلي، وهو مقرّ الكتيبة الأولى للواء الشمالي في فرقة غزة الإسرائيلية.