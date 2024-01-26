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6 شهداء في قصف منزل بدير البلح وانقطاع الكهرباء عن مستشفى ناصر

السبت 27 يناير 2024 02:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 شهداء في قصف منزل بدير البلح وانقطاع الكهرباء عن مستشفى ناصر



دير البلح/سما/

 استشهد 6 مواطنين على الأقل، وأصيب مواطنون آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 6 شهداء ارتقوا وأصيب مواطنون آخرون، بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو نصير" في منطقة "حكر الجامع" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إدارة مجمع ناصر الطبي انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المجمع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود والقصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال في محيط المستشفى، إلى جانب محاصرته.

وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 64500 جريح.

#شهداء

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