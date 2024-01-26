هيئة البث تنشر مقطع فيديو لاختباء جنود إسرائيليين من "حماس" يوم 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مقطع فيديو يوثق اختباء عدد كبير من الجنود الإسرائيليين داخل موقع "صوفا" العسكري الواقع في منطقة غلاف غزة خلال هجوم حركة حماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث، مساء اليوم الجمعة: "يكشف مقطع مصور من موقع صوفا، الدقائق الأولى من القتال في 7 أكتوبر. ويظهر في التوثيق مقاتلي ناحال (قوات النخبة الإسرائيلية) وهم يختبئون في غرفة الطعام في الموقع من إطلاق النار المتواصل من قبل المسلحين".

התיעוד הדרמטי מהקרב על מוצב סופה ב-7 באוקטובר: עשרות חיילים התבצרו בחדר האוכל כשחבריהם נלחמים במחבלים שפלשו לבסיס@roysharon11 #חדשותשישי pic.twitter.com/nLeVHMmBvD — כאן חדשות (@kann_news) January 26, 2024



وأضافت: "بعد ساعات وبمساعدة المروحيات العسكرية ومقاتلي وحدة الكوماندوز البحرية (شايطيت 13)، التي وصلت وقاتلت على الفور، تم استعادة السيطرة على الموقع، وفي معركة استمرت 14 ساعة تم القضاء على 55 مسلحاً تسللوا إلى الموقع وقُتل 11 جنديا".

ووقتها، بحسب القناة، تم نقل القوات النظامية وقوات الاحتياط التابعة لوحدة "شايطيت 13" بواسطة المروحيات، بعد وقت قصير من وصول التقارير عن تسلل مقاتلي "حماس" على حدود غزة، في ذلك الصباح، وانضمت إلى القوات التي تقاتل في الميدان.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن مقاتلي "شايطيت 13" انتقلوا من نقطة إلى أخرى في المستوطنات وقاتلوا مسلحي "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف القضاء عليهم وتحرير المحتجزين.