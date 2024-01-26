  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هيئة البث تنشر مقطع فيديو لاختباء جنود إسرائيليين من "حماس" يوم 7 أكتوبر

السبت 27 يناير 2024 01:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة البث تنشر مقطع فيديو لاختباء جنود إسرائيليين من "حماس" يوم 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مقطع فيديو يوثق اختباء عدد كبير من الجنود الإسرائيليين داخل موقع "صوفا" العسكري الواقع في منطقة غلاف غزة خلال هجوم حركة حماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث، مساء اليوم الجمعة: "يكشف مقطع مصور من موقع صوفا، الدقائق الأولى من القتال في 7 أكتوبر. ويظهر في التوثيق مقاتلي ناحال (قوات النخبة الإسرائيلية) وهم يختبئون في غرفة الطعام في الموقع من إطلاق النار المتواصل من قبل المسلحين".


وأضافت: "بعد ساعات وبمساعدة المروحيات العسكرية ومقاتلي وحدة الكوماندوز البحرية (شايطيت 13)، التي وصلت وقاتلت على الفور، تم استعادة السيطرة على الموقع، وفي معركة استمرت 14 ساعة تم القضاء على 55 مسلحاً تسللوا إلى الموقع وقُتل 11 جنديا".

ووقتها، بحسب القناة، تم نقل القوات النظامية وقوات الاحتياط التابعة لوحدة "شايطيت 13" بواسطة المروحيات، بعد وقت قصير من وصول التقارير عن تسلل مقاتلي "حماس" على حدود غزة، في ذلك الصباح، وانضمت إلى القوات التي تقاتل في الميدان.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن مقاتلي "شايطيت 13" انتقلوا من نقطة إلى أخرى في المستوطنات وقاتلوا مسلحي "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف القضاء عليهم وتحرير المحتجزين.

الأكثر قراءة اليوم

إجراء إسرائيلي ينذر بتصعيد كبير.. "مولدات احتياطية وهواتف أقمار اصطناعية"

هآرتس: "إسرائيل" وحماس توصلتا إلى تفاهمات حول معظم بنود صفقة لتبادل الأسرى

ردود فعل إسرائيلية على قرار محكمة العدل الدولية

هؤلاء هم قضاة "العدل الدولية".. من صوّت ضد الأوامر بشأن غزة؟

“القسام” تنشر فيديو يظهر ثلاث مجندات أسيرات يوجهن رسالة إلى حكومة الاحتلال

حزب الله يثير قلق وحيرة “تل أبيب” بعد قصفه مواقع إسرائيلية بقذائف فسفورية إسرائيلية..

قبل ساعات من قرار لاهاي.. اتصال أمريكي بأحد أقطاب دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

الأخبار الرئيسية

20230915180753afpp-afp_33v9849.h-730x438-1-730x438-2-730x438

أكسيوس: بايدن يقول لنتنياهو إنه لن يشارك في الحرب على غزة لمدة عام

photo_2024-01-26_23-07-15

حزب الله يهدد "إسرائيل" بـ"المدى الرابع والقوة المؤثرة"

"إسرائيل": حماس بدأت باستعادة قدرتها المدنية شمالي ووسط غزة

20240126135645afpp-afp_34gw9qy.h-1-730x438

نيويورك تايمز: فكرة “اليوم التالي” في غزة تتبخر ولا أحد يعلم ما سيحدث

الحوثيون يعلنون "احتراق" سفينة نفط بريطانية إثر استهدافها بعدد من الصواريخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية