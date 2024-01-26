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محورها غزة.. أمير قطر يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي

السبت 27 يناير 2024 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محورها غزة.. أمير قطر يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي



الدوحة/سما/

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا يوم الجمعة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الرئيس الأمريكي أعرب عن شكره وتقديره للشيخ تميم على جهود ومساعي دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية بشأن الأوضاع في غزة.

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من جانبه، أكد أمير قطر على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم.

كما أكد على أهمية استمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الشيخ تميم ثمن دور الولايات المتحدة في هذا السياق.

#امير قطر

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