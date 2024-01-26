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بايدن والسيسي يجددان رفض مخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

السبت 27 يناير 2024 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن والسيسي يجددان رفض مخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم



القاهرة/سما/

جدد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي رفضهما لمخطط تهجير الفلسطينيين، وأكدا على ضرورة التوصل لحل الدولتين كأساس للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيسين ناقشا الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني، بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية، وغيرها من الإجراءات الهادفة لخفض التوتر وإنهاء الحالة الراهنة.

واستعرض السيسي المبادرات والجهود المصرية مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وما قامت به مصر من جهود على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية، وما تواجهه هذه العملية من صعوبات، وشدد على أن مصر ستستمر في تقديم الدعم لأهالي القطاع، ودعا لمساهمة المجتمع الدولي باتجاه تحقيق تلك الأهداف.


وأشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، وجهودها الإيجابية على جميع المسارات المتصلة بالأزمة الحالية، مؤكداً تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة.

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