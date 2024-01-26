حزب الله يهدد "إسرائيل" بـ"المدى الرابع والقوة المؤثرة"

بيروت/سما/

قال نائب أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إنه "ما لم تتوقف الحرب في غزة فلا يمكن أن تتوقف في لبنان".

وأكد في كلمة خلال حفل إطلاق كتاب "الوصايا العلوية" للإمام الخامنئي، أنه "إذا وسعت إسرائيل استهدافاتها للبنان سنرد بالتوسعة بالمدى الرابع والقوّة المؤثّرة، والكيان الإسرائيلي يفهم ما نقول".



وشدد الشيخ نعيم قاسم "على أن أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل إلى ما بعد الحرب في غزة".

وأضاف: "لا ربط للاستحقاقات السياسية سواء كانت مسألة رئاسة الجمهورية أو غيرها بما يجري في الجنوب ولا توجد مقايضة بين ما يجري في الجنوب وبين أي استحقاق سياسي".

وأفاد بأن حزب الله سيواصل مواجهة إسرائيل والعمل في الداخل اللبناني لمساعدة الناس والاستعدادا في كل لحظة لانتخاب رئيس للجمهورية إذا تم الاتفاق.

وأعلن "حزب الله" اللبناني أن مفاتليه نفذوا عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية:

وقال في بيان:" دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 26-1-2024، وفقًا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 8:10 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 13:00 استهداف ثكنة معاليه غولان بصواريخ فلق 1 وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 16:10 استهداف تجمّعات وانتشار جنود العدو في ثكنة معاليه غولان ومحيطها برشقةٍ كبيرة من صواريخ الكاتيوشا.

4- الساعة 23:05 استهداف ‌‏تموضع وإنتشار لجنود العدو الإسرائيلي قرب المطلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق ‏إصابات ‏مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 21:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 21:00 استهداف قوّة قنّاصة في المقاومة الإسلاميّة للأجهزة الأمنيّة التجسّسيّة المُستحدثَة المرفوعة على ثكنة زرعيت.

3- الساعة 21:55 استهداف ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي على تلّة الكوبرا بصاروخَي بركان وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 22:40 استهداف أحد ‏المباني ‏في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصيب إصابة مباشرة.

ومن جهتها أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي "حزب الله" أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات على موشاف أفيفيم في الجليل الأعلى قبل حوالي نصف ساعة، ولم تقع إصابات، ورد الجيش الإسرائيلي بالقصف بالمدفعية.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء بأن حالة تأهب قصوى على الجبهة الشمالية، ويرسل الجيش الإسرائيلي قوات ومروحيات وطائرات عسكرية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخ بركان على غرفة (داخل ثكنة زرعيت) التي استهدفها مقاتلو "حزب الله" مساء أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن عددا من الجنود الإسرائيليين كانوا داخل الغرفة التي أصيبت بالصاروخ، إلا أنها لم تكشف على حجم الخسائر التي لحقت بالجنود.

كما أفادت بأنه يتم التحقق من إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة "شلومي" بالجليل الغربي.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.