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السعودية ترحب بقرار العدل الدولية لوقف الإبادة في غزة

الجمعة 26 يناير 2024 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية ترحب بقرار العدل الدولية لوقف الإبادة في غزة



الرياض/سما/

رحبت السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية وقف الإبادة في غزة على يد القوات الإسرائيلية، وطالبت بمحاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.

 

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن ترحيب المملكة بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا.

وأكدت الوزارة في بيانها "تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية"، مؤكدة "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".

وأشادت الخارجية السعودية بـ"جهود جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وشددت الوزارة على "أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

#السعودية

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