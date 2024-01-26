حاول أحدهما إنقاذ الآخر فاستشهد معه.. قناص إسرائيلي يقتل شقيقين في خانيونس

خانيونس/سما/

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مؤلمة لشقيقين فلسطينيين قتلهما قناص إسرائيلي أثناء محاولتهما تفقد الطريق لإجلاء عائلتهما بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق ما ذكره الناشطون، فقد خرج الطفل عادل بربخ (13 عاما) كي يتفقد الطريق لإجلاء عائلته، رافعا علما أبيض، فأصيب برصاص قناص إسرائيلي. وعندما هرع شقيقه رامز (20 عاما) لسحبه، أصيب هو الآخر بالرصاص، ووقع شهيدا فوق جثة أخيه.

وأثارت هذه الصورة غضب العديد من رواد مواقع التواصل، الذين تداولوها على نطاق واسع، منددين بإعدام جيش الاحتلال للشقيقين بربخ رغم أنهما رفعا العلم الأبيض.

وتتركز هجمات جيش الاحتلال على خان يونس التي يستشهد العشرات من سكانها يوميا جراء القصف الإسرائيلي، فيما بلغت حصيلة الشهادء في قطاع غزة نحو 26000 ألف شهيد.