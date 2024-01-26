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قطر: تدابير محكمة العدل الدولية انتصار للإنسانية

الجمعة 26 يناير 2024 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: تدابير محكمة العدل الدولية انتصار للإنسانية



الدوحة/سما/

اعتبرت قطر، الجمعة، أن التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، "انتصار للإنسانية وسيادة القانون والعدالة دوليا".

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، تعقيبا على التدابير المعلنة من محكمة العدل الدولية، الجمعة، والتي تُلزم إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقالت قطر إنها "ترحب بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، لاسيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تعد في نطاق الإبادة الجماعية".

واعتبرت القرارات بأنها "انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".

وقالت الخارجية القطرية، إن "صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين في غزة ما يستجوب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة".

#قطر

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