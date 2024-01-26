حماس ترحب بقرار "العدل الدولية".. والجهاد: لم يرقى إلى المستوى المطلوب

غزة/سما/

رحبت حركة "حماس" بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي تعقيبا على قرار "العدل الدولية" أن القرار "ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضافت أن هذا القرار يعني "إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة".

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف "جريمة الإبادة الجماعية" المستمرة في قطاع غزة.

وأضافت: "نتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

ولفتت إلى أن القرار "يفتح المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاماً مع القرارات الدولية بالخصوص".

وثمنت حركة "حماس" "الموقف الأصيل لجمهورية جنوب أفريقيا، ودعمها لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية".

كما شكرت كافة الدول "التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرُّك الإنساني النبيل".

الجهاد الإسلامي: قرار محكمة العدل الدولية لم يرقى إلى المستوى المطلوب

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، أن قرار محكمة العدل الدولية والذي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. لم يرقى إلى المستوى المطلوب.

وقالت حركة الجهاد في بيان صجفي:، " إننا نرى أنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في القرارات التي أصدرتها، والتي تطالب في مضمونها الكيان الصهيوني بوجوب وقف كل الأعمال التي تؤدي للقتل، إلا ان هذه القرارات لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان حماية للشعب الفلسطيني من الابادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء.

وأضافت: "ازاء ذلك، فإننا نستنكر إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار ، على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا في غزة.

وأكدت أن إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين.

وتابعت إننا بهذه المناسبة نشيد بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب افريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا.