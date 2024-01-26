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رئيس جنوب أفريقيا: قرار محكمة العدل الدولية "انتصار للعدالة"

الجمعة 26 يناير 2024 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس جنوب أفريقيا: قرار محكمة العدل الدولية "انتصار للعدالة"



كيب تاون/سما/

وصف رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قرار محكمة العدل الدولية، بشأن دعوى بلاده بارتكابها إبادة جماعية في غزة، بأنه "انتصار للعدالة".

وأوضح رامافوزا، في كلمة له تعليقا على قرار المحكمة بفرض أوامر ضد الاحتلال، بأن القرار "أثبت أننا كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل".

وأضاف: "على إسرائيل اتخاذ إجراءات، لوقف التحريض على الإبادة، والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى غزة".

وشدد على أن "قرار المحكمة ملزم لإسرائيل، ويجب احترامه من قبل كل الأعضاء بمعاهدة منع الإبادة الجماعية".

وقال رئيس جنوب أفريقيا، إنه منذ أكتوبر الماضي، والفلسطينيون ضحية لقصف مستمر، دمرت فيه إسرائيل أحياء ومدارس ومستشفيات، وهي تقف اليوم أمام المجتمع الدولي، وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان.

وأكد أن بلاده "لن نتراجع عن الحق والعدالة، ولا نريد أن تمارس الإبادة الجماعية ضد شعوب أخرى".

ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم، يمثل سابقة في مساعي المجتمع الدولي، لتحقيق العدالة في غزة".

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