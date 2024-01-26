  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد: نائبة في البرلمان البريطاني تبعث برسالة اعتذار إلى أطفال غزة

الجمعة 26 يناير 2024 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: نائبة في البرلمان البريطاني تبعث برسالة اعتذار إلى أطفال غزة



لندن/سما/

بعثت النائبة في مجلي العموم البريطاني عن حزب العمال ناز شاه برسالة اعتذار وأسف لما يتعرض له أطفال غزة من معاناة وآلام جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة للشهر الرابع على التوالي.

وقالت ناز في رسالتها التي نشرتها على صفحتيها على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس" و"فيسبوك": "أطفال غزة الأعزاء.. أنا آسفة.. العالم يرى دموعكم ويسمع صراخكم.. يرى أجسادكم مكدسة تحت الركام، العالم يشهد لكنه مستمر.. نسمع عن أحلامكم وتطلعاتكم للتعلم والسفر ولزيارة شواطئكم ذات المياه الزرقاء الصافية أو اللعب في الملاعب ذات المراجيح والزلاقات.. لتصبحوا مدرسين وأطباء أقوياء.. وكل يوم نرى كيف أن تلك الأحلام لم تعد موجودة".

وأضافت: "لعلكم تسألون العالم: أين كانت هذه القيم الدولية للحرية والعدالة والمساواة عندما لم يتمكن العالم من حماية حق الحياة للطفل الفلسطيني؟ قد تسألون العالم: لماذا كان هناك تحرك سريع عندما كانت طرق التجارة والمصالح البيئية معرضة للخطر، ولكن الصمت يصم الآذان عندما قُتل 10.000 طفلا..  عندما تمزقت قلوب أمهاتكم وتشبث آبائكم بأجسدكم الميتة وقبلوه وداعًا".

وتابعت النائبة البرلمانية عن حزب العمال في البرلمان البريطاني في رسالتها التي نشرتها مرفوقة بصوت موسيقى حزين مع صور تظهر مأساة أطفال غزة: "قد تسألون العالم هل سينتهي هذا يومًا ما؟ هل سنعود إلى المدرسة؟ هل سننام في أسرتنا مرة أخرى؟ هل سنشعر بالأمان يومًا ما؟ هل سنعيش حتى؟".

وأضافت: "قد لا تعجب العالم أسئلتك ولكنك تستحق إجاباتك، لا يمكن للعالم أن يتظاهر بأنه لا يعرف لأننا نسمع ونرى ونعلم بفضل قوة أبطالك، هؤلاء الأبطال اليوميون الذين أخرجوا كاميراتهم وخاطروا بكل شيء بما في ذلك حياة عائلاتهم لتظهر للعالم قصصك، العالم يرى براءتك وشجاعتك.. صمودك وصمودك وعلى الرغم من الرعب الذي لا تزالين تواصلينه مع العالم على أكتافك بينما رفعنا أصواتنا ملأت الشوارع ودعونا إلى إنهاء الأمر لم يكن كذلك يكفي أنه كان ينبغي أن يكون العالم مصدر إلهامك، فأصبحت مصدر إلهامنا"، وفق تعبيرها.
 





ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الخميس "25 ألفا و900 شهيد، و64 ألفا و110 مصابين، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

إجراء إسرائيلي ينذر بتصعيد كبير.. "مولدات احتياطية وهواتف أقمار اصطناعية"

هآرتس: "إسرائيل" وحماس توصلتا إلى تفاهمات حول معظم بنود صفقة لتبادل الأسرى

ردود فعل إسرائيلية على قرار محكمة العدل الدولية

حزب الله يثير قلق وحيرة “تل أبيب” بعد قصفه مواقع إسرائيلية بقذائف فسفورية إسرائيلية..

قبل ساعات من قرار لاهاي.. اتصال أمريكي بأحد أقطاب دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

نيويورك تايمز: هكذا تسعى "إسرائيل" لدحض تهمة الإبادة الجماعية في غزة..

دولة جديدة تقدم طلباً “للعدل الدولية” للمشاركة في مقاضاة "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

حماس ترحب بقرار "العدل الدولية".. والجهاد: لم يرقى إلى المستوى المطلوب

"المقاومة اتجننت في غزة".. النخالة: الجهاد شاركت في طوفان الأقصى بعد دقائق قليلة من انطلاق العملية

واشنطن تعلق تمويل "الأونروا" تحت ذريعة مشاركة موظفين فيها بهجوم 7 أكتوبر

photo_2024-01-26_15-25-39

“القسام” تنشر فيديو يظهر ثلاث مجندات أسيرات يوجهن رسالة إلى حكومة الاحتلال

65b3afcd4c59b759aa4926c0

أول تعليق من جنوب إفريقيا حول إجراءات محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية