شاهد: إزالة "7 أكتوبر" من واجهة مطعم في الأردن بعد غضب إسرائيلي

عمان/سما/

أزيلت لوحة "7 أكتوبر" من واجهة مطعم في محافظة الكرك جنوبي الأردن، بعدما أثارت غضبا إسرائيليا رسميا.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مالك المطعم، قوله إن إجراءات متعلقة بترخيص المحل، حالت دون اعتماد الاسم.

وتداول ناشطون صورا تظهر المطعم دون اسم، بعد إزالة لوحة "7 أكتوبر" منه، فيما ذهب مواطنون وشخصيات بينها النائب في البرلمان أحمد القطاونة لدعم صاحب المطعم.

وقال القطاونة إنه حتى لو تم هدم المطعم، فلن يتم محو ذكرى "7 أكتوبر" من ذاكرة الأردنيين.

وكانت شبكة "سي أن أن"، نقلت عن مصدر أردني رسمي، قوله إن المطعم غير مسجل بهذا الاسم لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وأضافت أن "هناك تعميما بعدم تسجيل أي أسماء تجارية تحمل دلالات سياسية وهذا الإجراء طُبق في السابق".



وانتقد ناشطون ما وصفوه بـ"رضوخ الأردن"، أمام الضغوطات الإسرائيلية، وإجبار مالك المطعم على إزالة الاسم.

وأثار المطعم تفاعلا واسعا بسبب أن الاسم الذي اختاره يشير إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.



وكان وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوفف، طالب الحكومة بتقديم احتجاج رسمي للحكومة الأردنية، على خلفية افتتاح المطعم.

وأدان زعيم المعارضة في الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، افتتاح المطعم قائلا إن "على الحكومة الأردنية اتخاذ موقف".