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حاخام متطرف يدعو لانتهاك "السبت المحرم" لمنع المساعدات عن غزة

الجمعة 26 يناير 2024 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاخام متطرف يدعو لانتهاك "السبت المحرم" لمنع المساعدات عن غزة



القدس المحتلة/سما/

أصدر الحاخام الإسرائيلي المتطرف دوف ليئور، مرسوما، يدعو الإسرائيليين إلى انتهاك السبت، المحرم لدى اليهود، لمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار صحفيون إسرائيليون، إلى أن ليئور، كان وصفه نتنياهو بأنه وحدة النخبة التي تقود إسرائيل، بسبب نفوذه وسيطرته على المتطرفين المستوطنين.

وقال الصحفي دان كوهين، إن "الصهيونية هي عبادة الموت، والإبادة الجماعية".

يشار إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، تمنع الجماعات الاستيطانية، دخول المساعدات إلى قطاع غزة، عبر بوابة كرم أبو سالم، بحجة المطالبة بالإفراج عن أسرى الاحتلال.

ويواصل الاحتلال لليوم 112 عدوانه على غزة، حيث استمر بقصفه المكثف على عدة مناطق في القطاع خصوصا خان يونس ورفح جنوبا، مستهدفا منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعا مئات الشهداء والجرحى.


واستشهد نحو 11 شخصا في قصف إسرائيلي، استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم صحفي وأفراد من عائلته.

كما تحدثت مصادر فلسطينية عن وصول 70 شهيدا للمستشفيات من خان يونس ورفح خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26083 شهيدا و64487 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة؛ إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 183 شهيدا و377 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 

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