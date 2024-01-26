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شركة طيران إسرائيلية تعلق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا

الجمعة 26 يناير 2024 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة طيران إسرائيلية تعلق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا



القدس المحتلة/سما/

قالت شركة الطيران الإسرائيلية "العال‭"‬ الجمعة إنها ستعلق الرحلات إلى جوهانسبرغ (أكبر مدن جنوب إفريقيا) في نهاية مارس.

وعزت شركة الطيران ذلك إلى الوضع الأمني ​​الحالي والانخفاض الحاد في الطلب بعد اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في دعوى بمحكمة العدل الدولية، وفق ما نقلته "رويترز".
وأفادت الشركة الإسرائيلية التي تسيّر ما يصل إلى رحلتين أسبوعيا بدون توقف إلى جوهانسبرغ، بأنها ستغير الطائرات عريضة البدن التي تستخدمها في ذلك المسار للتوسع بالوجهات الحالية بينما تبحث عن مسارات جديدة.

وفي وقت سابق، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وخلال الجلسة التي خصصت اليوم الجمعة للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية، قالت محكمة العدل الدولية إن القلق البالغ يساورها إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.

وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، آخذة بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت وببيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة، ناهيك عن اعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين والتي تجرد سكان غزة من إنسانيتهم وأن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفرضت المحكمة على إسرائيل إجراءات مؤقتة وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" بأن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.

ومن بين الإجراءات العديدة أيضا التي طلبتها جنوب إفريقيا هي الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة التي شنتها ردا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان إجراءات محكمة العدل الدولية يتزامن مع إحياء ذكرى ضحايا "الهولوكوست".

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