بعد قرار لاهاي.. الخارجية الإيرانية تطالب بمثول "إسرائيل" أمام العدالة

طهران/سما/

دعا وزير الخارجية الإيراني، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إلى مثول السلطات الإسرائيلية أمام العدالة، بعدما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وقال الوزير حسين أمير عبد اللهيان، على منصة “إكس”، الجمعة إن: “سلطات النظام الإسرائيلي الزائف… لا بد أن تمْثل أمام العدالة على الفور لارتكابها الإبادة الجماعية وجرائم حرب غير مسبوقة بحق الفلسطينيين”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالتحرك “الشجاع” الذي قامت به جنوب أفريقيا بتقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني، وقال: إن هذا الإجراء من قبل بلد عانى مرارة العنصرية والإبادة الجماعية لسنوات، يحظى بالإشادة ليس فقط في العالم الإسلامي، بل بين جميع الشعوب الحرة.



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إبراهيم رئيسي أشار، في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مساء الخميس، إلى أن الكيان الصهيوني وداعميه يبحثون بالتأكيد وراء حرف مسار البت بهذا الملف، وقال: “المجتمع الإنساني وجميع الشعوب ينتظرون من هذه المحكمة تنفيذ العدالة وإصدار حكم بإدانة الكيان الصهيوني المجرم”.

وأعلن رئيسي دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت لهذا التحرك الشجاع الذي قامت به جنوب أفريقيا، وأضاف: إن هذا الإجراء سيسجل اسمك سيد رامافوزا إلى جانب اسم نيلسون مانديلا كشخصية مناهضة للعنصرية، ومطالبة بالعدالة في العالم خلال فترة تقاعس المنظمات الدولية.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى رغبة المسؤولين في البلدين في تعزيز العلاقات، وأكد على توظيف مختلف القدرات المتبادلة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية إلى مستويات أعلى.



بدوره، أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في هذه المباحثات الهاتفية أن الجمهورية الإسلامية وقفت دائمًا إلى جانب شعب جنوب إفريقيا كصديق حقيقي وموثوق في الأوقات الصعبة، وقال: “نحن سعداء جداً بأن نرى دولاً مؤثرة ومحبة للسلام مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدعم الشعب الفلسطيني وتريد إحقاق حقوقه”.

واعتبر رئيس جنوب أفريقيا معارضة بعض الدول التي تدعم “الكيان الصهيوني” غير فعالة في إرادة بلاده في مكافحة الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني، وأضاف:”إن هذه الدول كان لها دائماً نهج منافق ومخادع في العلاقات الدولية، ولكن في الكوارث الفظيعة في غزة انكشف وجهها الحقيقي، وأدركت شعوب العالم أن هؤلاء لا يعيرون أي أهمية لحياة البشر”.



محكمة العدل تصدر قراراً ضد إسرائيل

في وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب أفريقيا، اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.



جدير بالذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الجمعة “26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.