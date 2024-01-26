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فتح: نرحب بقرار محكمة العدل الدوليه ونعتبره انتصارا للإنسانية جمعاء.

الجمعة 26 يناير 2024 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: نرحب بقرار محكمة العدل الدوليه ونعتبره انتصارا للإنسانية جمعاء.



عبرت حركة فتح عن ترحيبها وتقديرها العالي لقرار محكمة العدل الدولية والقاضي أولا بقبول الدعوى المقدمة من دولة جنوب افريقيا ورفض ردها بناء  على الطلب من دولة الاحتلال الاسرائيلية؛ وإقرار المحكمة بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإباده الجماعية التي تركتبها إسرائيل.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي؛ أن الحكم بفرض التزامات قانونية دوليه متعددة على إسرائيل وبأغلبية ساحقة وحالة اجماع بين القضاة، إنما يعتبر انتصارا لشعبنا الفلسطيني وخاصة في غزة الصمود وللإنسانية جمعاء ولأحرار العالم، وخطوة هامة على طريق محاكمة إسرائيل بجريمة العصر الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وقال القواسمي ان القرارات الصادرة عن المحكمة هي إيضا رسالة للولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص الداعم الأساسي للعدوان الإسرائيلي والمدافع الأكبر عن جرائم إسرائيل، وأن عليها أن تتوقف عن سلوكها.

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