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“القسام” تنشر فيديو يظهر ثلاث مجندات أسيرات يوجهن رسالة إلى حكومة الاحتلال

الجمعة 26 يناير 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
“القسام” تنشر فيديو يظهر ثلاث مجندات أسيرات يوجهن رسالة إلى حكومة الاحتلال



غزة/سما/

نشرت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” مقطع فيديو يظهر فيه 3 مجندات إسرائيليات وهن يوجهن رسائل إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.


وتبين المشاهد اتهام الأسيرات الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل في عملية تحريرهن، كما طلبن الأسيرات من أهاليهن الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وأعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الخميس، تدمير 68 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا وقتل 53 جنديا من مسافة صفر في قطاع غزة الأسبوع الماضي.


وقال متحدث القسام أبو عبيدة، الخميس في بيان، إن مقاتلي الكتائب تمكنوا “خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا”.


وأضاف أن مقاتلي القسام أكدوا قتلهم “53 جنديا من نقطة الصفر، وقنص 9 جنود، وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة”، دون تحديد المناطق.
وأكد استهداف “القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، ونسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو (الإسرائيلي)”.

وأوضح أن مقاتلي القسام أسقطوا “طائرتي استطلاع من طراز سكاي لارك، واستولوا على 8 طائرات درون، منها طائرتان انتحاريتان”.


وأشار أبو عبيدة إلى أن مقاتلي الكتائب “دكّوا التحشدات العسكرية (الإسرائيلية) بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان (إسرائيل)”.


وفي وقت سابق الخميس، دوّت صفارات الإنذار، في عدة مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، للمرة الأولى منذ 4 أيام، تحذيرا من إطلاق صواريخ، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي وهيئة البث العبرية.


ويأتي إعلان “القسام”، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، إصابة 38 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة جرحاه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 2748 ضابطا وجنديا، وفق معطيات الجيش عبر موقعه الإلكتروني.


وفي أحدث حصيلة للقتلى، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 556 بينهم 219 منذ بدء الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.


ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الخميس 25 ألفا و900 قتيل، و64 ألفا و110 مصابين، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
 

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