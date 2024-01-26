  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يديعوت: نتنياهو يطيل أمد الحرب ويستنزف الوقت للبقاء في الحكم

الجمعة 26 يناير 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: نتنياهو يطيل أمد الحرب ويستنزف الوقت للبقاء في الحكم



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب على قطاع غزة ويستنزف الوقت للبقاء في الحكم.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يحقق بعض النجاحات في غزة، ولكن يتبقى للقيادة السياسية في تل أبيب تحديد موعد نهاية تلك الحرب، رغم أن نتنياهو يستنزف الوقت لإطالة الحرب على غزة

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمد إلى إطالة أمد الحرب حتى لا يفكك حكومة اليمين التي يتزعمها وهو الائتلاف الذي يحتاجه بشدة للبقاء على كرسي الحكم في تل أبيب.

وأشارت إلى أن إطالة أمد الحرب سيؤدي إلى انعدام الثقة الكبير في الحكومة الإسرائيلية من جانب جزء كبير من الشعب الإسرائيلي.

 

الأكثر قراءة اليوم

إجراء إسرائيلي ينذر بتصعيد كبير.. "مولدات احتياطية وهواتف أقمار اصطناعية"

هآرتس: "إسرائيل" وحماس توصلتا إلى تفاهمات حول معظم بنود صفقة لتبادل الأسرى

حزب الله يثير قلق وحيرة “تل أبيب” بعد قصفه مواقع إسرائيلية بقذائف فسفورية إسرائيلية..

قبل ساعات من قرار لاهاي.. اتصال أمريكي بأحد أقطاب دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

نيويورك تايمز: هكذا تسعى "إسرائيل" لدحض تهمة الإبادة الجماعية في غزة..

دولة جديدة تقدم طلباً “للعدل الدولية” للمشاركة في مقاضاة "إسرائيل"

ردود فعل إسرائيلية على قرار محكمة العدل الدولية

الأخبار الرئيسية

photo_2024-01-26_15-25-39

“القسام” تنشر فيديو يظهر ثلاث مجندات أسيرات يوجهن رسالة إلى حكومة الاحتلال

65b3afcd4c59b759aa4926c0

أول تعليق من جنوب إفريقيا حول إجراءات محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل"

photo_2024-01-26_14-47-35

ردود فعل إسرائيلية على قرار محكمة العدل الدولية

ما هي التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية على "إسرائيل"؟

محكمة العدل الدولية

صور وفيديو.. محكمة العدل الدولية تقبل دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية