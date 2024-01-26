يديعوت: نتنياهو يطيل أمد الحرب ويستنزف الوقت للبقاء في الحكم

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب على قطاع غزة ويستنزف الوقت للبقاء في الحكم.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يحقق بعض النجاحات في غزة، ولكن يتبقى للقيادة السياسية في تل أبيب تحديد موعد نهاية تلك الحرب، رغم أن نتنياهو يستنزف الوقت لإطالة الحرب على غزة

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمد إلى إطالة أمد الحرب حتى لا يفكك حكومة اليمين التي يتزعمها وهو الائتلاف الذي يحتاجه بشدة للبقاء على كرسي الحكم في تل أبيب.

وأشارت إلى أن إطالة أمد الحرب سيؤدي إلى انعدام الثقة الكبير في الحكومة الإسرائيلية من جانب جزء كبير من الشعب الإسرائيلي.



