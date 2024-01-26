الشيخ يعقب على قرار الاحتلال بإقامة "منطقة عازلة" في غزة

غزة/سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الجمعة، إن إسرائيل اتخذت قرارا بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود غزة والذي سيكون له تداعيات على مستقبل القطاع.

وأضاف الشيخ عبر منصة "إكس"، أن القرار يعني اقتطاع ما يقترب من 20% من مساحة غزة وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية.

وطالب الشيخ دول العالم ومجلس الأمن الدولي "بوقف هذه الإجراءات الاحتلالية ودعوة إسرائيل للانسحاب فورا ووقف حربها التدميرية ضد الشعب الفلسطيني".

وكانت تقارير غربية، قد كشفت أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يعمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إقامة منطقة عازلة بعمق كيلو متر واحد على طول الحدود مع قطاع غزة، وسط رفض أمريكي.

وذكرت التقارير أن ذلك يهدف لطمأنة الإسرائيليين للعودة إلى بلدات غلاف غزة.

وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق، معارضتها لأي تخفيض في حجم قطاع غزة بعد نهاية الحرب.