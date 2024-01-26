  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ يعقب على قرار الاحتلال بإقامة "منطقة عازلة" في غزة

الجمعة 26 يناير 2024 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يعقب على قرار الاحتلال بإقامة "منطقة عازلة" في غزة



غزة/سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الجمعة، إن إسرائيل اتخذت قرارا بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود غزة والذي سيكون له تداعيات على مستقبل القطاع.
وأضاف الشيخ عبر منصة "إكس"، أن القرار يعني اقتطاع ما يقترب من 20% من مساحة غزة وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية.

وطالب الشيخ دول العالم ومجلس الأمن الدولي "بوقف هذه الإجراءات الاحتلالية ودعوة إسرائيل للانسحاب فورا ووقف حربها التدميرية ضد الشعب الفلسطيني".

وكانت تقارير غربية، قد كشفت أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يعمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إقامة منطقة عازلة بعمق كيلو متر واحد على طول الحدود مع قطاع غزة، وسط رفض أمريكي.

وذكرت التقارير أن ذلك يهدف لطمأنة الإسرائيليين للعودة إلى بلدات غلاف غزة.
وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق، معارضتها لأي تخفيض في حجم قطاع غزة بعد نهاية الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

إجراء إسرائيلي ينذر بتصعيد كبير.. "مولدات احتياطية وهواتف أقمار اصطناعية"

هآرتس: "إسرائيل" وحماس توصلتا إلى تفاهمات حول معظم بنود صفقة لتبادل الأسرى

حزب الله يثير قلق وحيرة “تل أبيب” بعد قصفه مواقع إسرائيلية بقذائف فسفورية إسرائيلية..

قبل ساعات من قرار لاهاي.. اتصال أمريكي بأحد أقطاب دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

ردود فعل إسرائيلية على قرار محكمة العدل الدولية

نيويورك تايمز: هكذا تسعى "إسرائيل" لدحض تهمة الإبادة الجماعية في غزة..

دولة جديدة تقدم طلباً “للعدل الدولية” للمشاركة في مقاضاة "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

photo_2024-01-26_15-25-39

“القسام” تنشر فيديو يظهر ثلاث مجندات أسيرات يوجهن رسالة إلى حكومة الاحتلال

65b3afcd4c59b759aa4926c0

أول تعليق من جنوب إفريقيا حول إجراءات محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل"

photo_2024-01-26_14-47-35

ردود فعل إسرائيلية على قرار محكمة العدل الدولية

ما هي التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية على "إسرائيل"؟

محكمة العدل الدولية

صور وفيديو.. محكمة العدل الدولية تقبل دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية