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بايدن يُبلغ نتنياهو : لن ندعم حربا مستمرة لمدة عام في غزة وطالبه بالانتقال إلى قتال منخفض

الجمعة 26 يناير 2024 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يُبلغ نتنياهو : لن ندعم حربا مستمرة لمدة عام في غزة وطالبه بالانتقال إلى قتال منخفض



القدس المحتلة / سما/

 أفاد موقع “واللا” العبري، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية الأسبوع الماضي بأنه لن يدعم حربا مستمرة لمدة عام في غزة.
ونقل الموقع العبري عن مسؤولين أمريكيين، أن بايدن طلب من نتنياهو تسريع الانتقال إلى قتال منخفض الشدة ضد “حماس” من شأنه أن يقلل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
وحسب التقرير، قال بايدن لنتنياهو إنه لا يفهم ما هي استراتيجية إسرائيل لإنهاء الحرب، وضغط عليه لتقديم إجابة حول “خطة لليوم التالي بعد الحرب”.
وردا على التقرير قال مكتب نتنياهو إن “رئيس الوزراء يقدر دعم الرئيس بايدن وأوضح في حديثه معه أن إسرائيل عازمة على مواصلة الحرب حتى استكمال جميع أهدافها”.

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