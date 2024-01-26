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إسرائيل: إصابة 11 جنديا بمعارك برية بغزة في 24 ساعة وارتفاع عدد الجنود القتلى إلى 557

الجمعة 26 يناير 2024 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: إصابة 11 جنديا بمعارك برية بغزة في 24 ساعة وارتفاع عدد الجنود القتلى إلى 557



غزة / سما/

تفيد معطيات الجيش الإسرائيلي الجمعة، بإصابة 11 جنديا بالمعارك البرية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، والتي اطلعت عليها الأناضول، فقد ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 1268 ارتفاعا من 1258 يوم أمس.
وأشار إلى أن 258 أصيبوا بجروح خطيرة و427 بجروح متوسطة و584 بجروح طفيفة.
وأشار إلى أنه بذلك ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي الى 2757.
وأشار إلى أن 418 أصيبوا بجروح خطيرة و723 بجروح متوسطة و1616 بجروح طفيفة.
واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي فإن 387 جنود وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 37 بحالة خطيرة و249 متوسطة و101 طفيفة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 557 بينهم 220 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة يوم 27 من الشهر نفسه.

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