شركة "العال" الإسرائيلية للطيران تلغي رحلاتها إلى جنوب إفريقيا

القدس المحتلة / سما/

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن شركة طيران "العال" الإسرائيلية، ستلغي مسار رحلاتها إلى جوهانسبرغ، أكبر مدن جنوب إفريقيا، في الأول من أبريل المقبل.

وقالت القناة، إنه "في ظل الحرب والدعوى في لاهاي، فإن شركة العال ألغت خط الطيران المباشر إلى جنوب إفريقيا".

يأتي ذلك، فيما ينتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قرارها الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بجرم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

ومن المرتقب أن لا تتطرق المحكمة في حكمها الأولي، إلى القضية الرئيسية المتمثلة بارتكاب إبادة جماعية بغزة، بل ستنظر فقط في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة، إلى حين النظر في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات عدة.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أجرت في 11-12 يناير الجاري محاكمة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاكها للاتفاقية حول الإبادة الشاملة في قطاع غزة.

وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ"تعليق عملياتها العسكرية فورا" في غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل "انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة".

ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها، ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

واستبق وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن قرار لاهاي اليوم، بمحادثة نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور، مشددا على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في "ضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر الإرهابية أبدا"، بحسب بيان للبيت الأبيض.