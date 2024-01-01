أكثر من 183شهيدًا وعشرات الإصابات والمفقودين في مجازر إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

غزة / سما/

في اليوم الـ112 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال قوات الاحتلال ترتكب المجزرة تلو الأخرى وتستهدف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع.

نسفت قوات الاحتلال منشآت ومنازل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وركز الجيش الإسرائيلي قصفه على خان يونس خلال الأيام الماضية، كما استهدف المستشفيات فيها، وقصف قبل يومين مركزا لإيواء النازحين تابعا للأونروا، مما خلف عشرات الشهداء والجرحى، ولقي إدانات أممية ودولية واسعة.

وأفادت مصادر طبية بسقوط 183 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 26 ألفا و83 شهيدا و64 ألفا و487 مصابا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة “تلغرام”، بحلول اليوم 112 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

وقال البيان إن الوزارة رصدت “ارتكاب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

إلى ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي، بإصابة 38 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 8 في المعارك البرية بقطاع غزة، دون أن يوضح أماكن إصابة باقي الجنود.

ووفق معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، إلى 2748، ارتفاعا من 2710 من الأربعاء”، وبذلك يكون 38 جنديا وضابطا أصيبوا منذ الأربعاء.

وأشار الجيش إلى أن “418 أصيبوا بجروح خطيرة، و719 بجروح متوسطة، و1611 بجروح طفيفة”.

وأوضح أن “من بين هؤلاء 1258 أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة، ارتفاعا من 125، الأربعاء”، وبذلك يكون 8 أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة منذ الأربعاء.

واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن “396 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 38 في حالة خطيرة، و253 متوسطة و105 طفيفة”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 556، بينهم 219 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة، في 27 من الشهر ذاته.