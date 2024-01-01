إعلام عبري: واشنطن تضغط على إسرائيل لضمان استمرار دخول المساعدات إلى غزة

القدس المحتلة / سما/

يضغط مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل لضمان بقاء معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة مفتوحا، بعد أن منعت عائلات الرهائن الإسرائيليين الشاحنات من الوصول إلى القطاع.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن المسؤولين الأمريكيين دعوا تل أبيب إلى مواصلة تشغيل المعبر كالمعتاد، وقالوا إن على إسرائيل ضمان استمرار تدفق المساعدات إلى غزة، دون الإشارة على وجه التحديد إلى الاحتجاجات.

وكانت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة نفذت يوم أمس الخميس ولليوم الثاني على التوالي اعتصاما أمام معبر كرم أبو سالم من أجل اعتراض شاحنات المساعدات، مطالبين بإيقاف وصولها حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

وفتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم في ديسمبر الماضي، بعد ضغوط من الولايات المتحدة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعاني معظم المدنيين في القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من نقص حاد في الإمدادات الأساسية ويواجهون خطر المجاعة.

وفي ذلك الوقت، قالت إسرائيل إنها ستلتزم باستقبال 200 شاحنة يوميا، لكن معدل الدخول ظل أقل بكثير من هذا الرقم، ووصل في المتوسط إلى حوالي 130 شاحنة.