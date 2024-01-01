الشرطة تعثر على الطفل المختطف من أريحا

اريحا/ سما/

أعلنت الشرطة الفلسطينية، الليلة، العثور على الطفل المختطف من مدينة أريحا، في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم العثور على الطفل المختطف بعد جهود قامت بها شرطة محافظتي ضواحي القدس وأريحا، وإدارة المباحث العامة والأجهزة الأمنية، وذلك في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس.

وأضاف أن الطفل بصحة جيدة، وما زال العمل مستمرا للقبض على الخاطفين.

وكان مجهولون قد دعسوا طفلا في مدينة أريحا، بعد ظهر الخميس، واختطفوه وطالبوا بفدية، بحسب بيان صدر عن الشرطة.