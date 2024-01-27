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طقس فلسطين : اجواء عاصفة وماطرة

الجمعة 26 يناير 2024 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء عاصفة وماطرة



رام الله / سما/

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يتعمق تأثير المنخفض الجوي اليوم الجمعة لذا يكون الجو عاصفاً وماطرا و بارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل : يكون الجو عاصفا وبارداَ وماطراً في جميع المناطق والامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالة غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

السبت 2024/01/27: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو عاصفاً وماطرا و بارداً الى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ويتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي خلال ساعات المساء والليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

الأحد 2024/01/28: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وتكون الفرصة مهيأة في ساعات النهار لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة على درجات الحرارة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

الاثنين 2024/01/29: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو وماطرا و بارداً الى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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